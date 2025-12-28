meist klar-1°
Spengler Cup: Fribourg-Gottéron schlägt Helsinki und steht im Halbfinal

Fribourg schlägt Helsinki in hitzigem Spiel knapp und steht am Spengler Cup im Halbfinal

Vorjahressieger Fribourg-Gottéron erreicht am Spengler Cup direkt den Halbfinal. Nach dem 5:2-Sieg gegen Sparta Prag bezwingt das Team von Trainer Roger Rönnberg mit 4:3 auch IFK Helsinki.
28.12.2025, 17:4028.12.2025, 17:49
Der Führungstreffer der Finnen.Video: SRF
Attilio Biasca gleicht früh im Mitteldrittel aus.Video: SRF
Nach dieser Aktion flog Rathgeb raus.Video: SRF

Fribourg-Gottéron - IFK Helsinki 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Davos. 6267 Zuschauer (ausverkauft). SR Ruprecht/Tscherrig, Gnemmi/Urfer.
Tore: 2. (1:01) Larsen (Ragnarsson) 0:1. 7. Sörensen (Seiler) 1:1. 10. Somppi (Ausschluss Seiler) 1:2. 22. (21:00) Biasca (Borgström) 2:2. 33. Friman (Biasca) 3:2. 44. De la Rose (Kapla, Ljungren/Ausschluss Karjalainen) 4:2. 57. Palmus (Melart) 4:3.
Strafen: 7mal 2 plus 5 Minuten (Rathgeb) plus Spieldauer (Rathgeb) gegen Fribourg-Gottéron 6mal 2 plus 5 Minuten (Somppi) plus Spieldauer (Somppi) gegen IFK Helsinki.
Fribourg-Gottéron: Galley; Glauser, Streule; Rathgeb, Kapla; Friman, Seiler, Jecker; Sörensen, De la Rose, Schmid; Bertschy, Borgström, Biasca; Sprunger, Walser, Marchon; Nicolet, Ljunggren, Rau; Etter.
IFK Helsinki: Hovinen; Ervasti, Melart; Larsen, Ragnarsson; Salmela, Pezzullo; Josling, Ashbrook, Somervuori; Akeson, Somppi, Palmu; Fahrni, Sinivuori, Lundell; Seppälä, Hartikainen, Karjalainen. (nih/sda)

Mehr Eishockey:
