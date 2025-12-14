wechselnd bewölkt
Super League: YB gegen Luzern im Liveticker

Liveticker

Luzern schon wieder im Rückstand: Fassnacht schiesst die Young Boys in Führung

14.12.2025, 13:0014.12.2025, 14:22
  • Im Stadion Wankdorf kommt es heute Nachmittag um 14 Uhr zur Partie zwischen den Young Boys und Luzern. Während die Berner Formkurve einer Achterbahn gleicht, sind die Luzerner in einer Krise.
  • Zuletzt gewann das Team von Trainer Mario Frick am 2. November ein Meisterschaftsspiel. Damals setzten sich die Leuchtstädter gleich mit 6:0 gegen GC durch.
  • YB konnte zuletzt am Donnerstag in der Europa League gegen Lille gewinnen. In der Meisterschaft setzte es aber letzte Woche eine 0:2-Niederlage gegen Sion ab. Das bisher einzige Direktduell in dieser Saison konnten die Berner für sich entscheiden.
  • Um 16.30 Uhr steht auch noch Schweizer Meister Basel im Einsatz. Der FCB trifft auf Lausanne-Sport. Gleichzeitig kommt es noch zum Spiel Lugano gegen Servette.

Die Tabelle

Die Torschützenliste

