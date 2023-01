In der Schweizer Nacht waren in Melbourne die Frauen an der Arbeit. Neben Belinda Bencic scheiterte auch Caroline Garcia. Die als Nummer 4 gesetzte Französin unterlag der Polin Magda Linette 6:7, 4:6.



Ebenfalls im Viertelfinal steht Karolina Pliskova dank eines 6:0, 6:4 gegen Zhang Shuai. Und schliesslich stoppte Donna Vekic den Lauf der jungen Tschechin Linda Fruhvirtova. Die Kroatin setzte sich 6:2, 1:6, 6:3 durch.