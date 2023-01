Australian Open, Achtelfinals:

Djokovic lässt De Minaur keine Chance +++ Paul macht Duell mit Shelton fix

Novak Djokovic spaziert am Australien Open in die Viertelfinals. In einem sehr einseitigen Match deklassiert der Serbe den Einheimischen Alex de Minaur (ATP 22) 6:2, 6:1, 6:2.

Der bislang so stark aufspielende Australier hatte trotz der Unterstützung des Publikums nicht den Hauch einer Chance gegen Djokovic. Anders als in den Runden zuvor schien dem Turnierfavoriten der Oberschenkel weniger Probleme zu bereiten. Djokovic scheint bereit, die Australian Open am Sonntag ein zehntes Mal zu gewinnen und mit seinem 22. Grand Slam-Titel wieder die Nummer 1 der Welt zu werden.

Im Viertelfinal trifft Djokovic am Mittwoch auf Andrej Rublew. Der als Nummer 5 gesetzte Russe wehrte gegen den Dänen Holger Rune (ATP 10) zwei Matchbälle ab, ehe er sich nach über dreieinhalb Stunden 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) durchsetzte. (ram/sda)

