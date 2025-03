Ski live: Super-G in Sun Valley mit dem Kugelkampf in Ticker und TV

Liveticker

Das Wetter lässt den Super-G-Krimi zu – schnappt Gut-Behrami Brignone die Kugel noch weg?

Mehr «Sport»

Nach den Absagen der beiden Abfahrten vom Samstag ist das Wetter in Sun Valley am Sonntag wohl besser. Die Super-G der Frauen und der Männer dürften zumindest stattfinden. Zum Glück! Denn bei den Frauen ist ein echter Krimi zu erwarten: Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone geht nämlich mit lediglich fünf Punkten Vorsprung in der Disziplinenwertung auf Lara Gut-Behrami in den letzten Super-G der Saison. Es ist also ein hoch spannendes Duell zu erwarten.

Ob Brignone nach der grossen Kristallkugel und der Abfahrtskugel auch im Super-G triumphiert, oder Gut-Behrami die Konkurrenz in ihrer liebsten Disziplin zum sechsten Mal insgesamt und zum dritten Mal in Folge in die Schranken verweist, verfolgst du hier ab 18 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.

Die Startliste

1 Roberta Melesi

2 Laura Pirovano

3 Michelle Gisin

4 Emma Aicher

5 Kira Weidle-Winkelmann

6 Elena Curtoni

7 Cornelia Hütter

8 Ariane Rädler

9 Corinne Suter

10 Lara Gut-Behrami

11 Lauren Macuga

12 Kajsa Lie

13 Romane Miradoli

14 Federica Brignone

15 Sofia Goggia

16 Mirjam Puchner

17 Lindsey Vonn

18 Joana Hählen

19 Alice Robinson

20 Marta Bassino

21 Ilka Stuhec

22 Malorie Blanc​