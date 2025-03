Ditaji Kambundji wurde über 60 m Hürden Zweite. Bild: keystone

Erste WM-Medaille für Ditaji Kambundji – Werro bei Hundertstelkrimi noch abgefangen

Ditaji Kambundji gewinnt ihre erste Medaille bei Elite-Weltmeisterschaften. An der Hallen-WM in Nanjing läuft die Bernerin über 60 m Hürden auf Platz 2.

Die 22-Jährige kam in 7,73 Sekunden ins Ziel. Einzig die Weltrekordhalterin und Titelverteidigerin Devynne Charlton von den Bahamas war um einen Hundertstel schneller.

Das Rennen über 60 m Hürden. Video: SRF

Die Schweizerin bestätigte somit ihren Europarekord beim Goldlauf von Apeldoorn (7,67). Ditaji Kambundji musste für die Medaille eine sehr starke Leistung zeigen, denn die Top 6 waren nur durch vier Hundertstel getrennt.

Knapp neben dem Podest

Audrey Werro verpasste ihre erste Medaille bei der Elite äusserst knapp. Die bald 21-Jährige Freiburgerin wurde an der Hallen-WM in Nanjing über 800 m Vierte und verpasste das Podest um eine Hundertstelsekunde. Die Schweizerin lief in 1:59,81 Minuten Schweizer Rekord. Doch auf der Zielgeraden wurde sie noch von der Portugiesin Patricia Silva abgefangen. Gold und Silber lagen ausser Reichweite.

Auf ganz bittere Weise verpasst Audrey Werro eine Medaille. Video: SRF

Die Schweizerin muss somit einen zweiten Tiefschlag innerhalb von zwei Wochen verdauen. An der Hallen-EM in Apeldoorn war sie in der Schlusskurve in aussichtsreicher Position gestürzt.

Ehammer nur Neunter

Simon Ehammer verpasst an den Hallen-WM in Nanjing eine Medaille im Weitsprung klar. Der Appenzeller muss sich mit Platz 9 und einer Weite von 7,99 m begnügen. Nach vier Versuchen war sein Wettkampf beendet. (nih/sda)