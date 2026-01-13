Liveticker
Stellt Zug im Hinspiel die Weichen Richtung Final? Lulea startet besser als der EVZ
- Der EV Zug schickt sich am Dienstag an, auf europäischer Bühne Krisenbewältigung zu betreiben. Die mit fünf Niederlagen in der National League miserabel ins neue Jahr gestarteten Zentralschweizer empfangen im Halbfinal-Hinspiel der Champions Hockey League den schwedischen Meister Lulea.
- Auch das Team aus Nordschweden hinkt in der heimischen Meisterschaft den eigenen Ansprüchen hinterher und ist wie der EVZ derzeit ausserhalb der Playoff-Ränge klassiert.
- Erst zum zweiten Mal konnte sich Zug für die Halbfinals der Champions Hockey League qualifizieren. In der Saison 2022/23 scheiterten die Innerschweizer eine Runde vor dem Endspiel am finnischen Vertreter Tappara Tampere.
- Das Rückspiel findet in einer Woche in Lulea statt. Der andere Halbfinal zwischen Brynäs und Frölunda ist ein rein schwedisches Duell. (riz/sda)
