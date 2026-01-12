An der letzten WM verpasste die Schweiz den Titel nur ganz knapp. Bild: keystone

Auch für die Spiele der Schweizer Nati: Neues Ticketkontingent für die Eishockey-WM 2026

Erstmals seit 2009 wird 2026 die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz stattfinden. Der Ticketvorverkauf geht am Dienstag, 13. Januar, um 12 Uhr auf Ticketcorner in die nächste Runde.

Vom 15. bis zum 31. Mai 2026 wird die WM in Zürich und Fribourg stattfinden. Die Partien der Gruppe A (mit der Schweiz), zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und der WM-Final finden in der Zürcher Swiss Life Arena statt. In der BCF-Arena in Fribourg finden alle Spiele der Gruppe B und zwei Viertelfinals statt. So sehen die beiden Gruppen aus:

Gruppe A (Zürich)

Schweiz 🇨🇭

USA 🇺🇸

Finnland 🇫🇮

Deutschland 🇩🇪

Lettland 🇱🇻

Österreich 🇦🇹

Ungarn 🇭🇺

Grossbritannien 🇬🇧 (Aufsteiger)

Gruppe B (Fribourg)

Kanada 🇨🇦

Schweden 🇸🇪

Tschechien 🇨🇿

Dänemark 🇩🇰

Slowakei 🇸🇰

Norwegen 🇳🇴

Slowenien 🇸🇮

Italien 🇮🇹 (Aufsteiger)

Der gesamte Spielplan:

Ticket-Pakete

Bereits im September 2025 wurde die erste Verkaufsphase lanciert und es konnten Tagespakete und die Pakete für Vorrunde, Spielort und Finalrunde angeboten werden. Am Dienstag werden zusätzliche Tagestickets für alle Spiele der kommenden Weltmeisterschaft verkauft. Auch für die Finalrundenspiele in Zürich werden verbleibende Tagestickets in den freien Verkauf kommen. Der Verkauf der noch verfügbaren Einzeltickets wird im Februar starten.

Ticket-Preise

Die Preise für die Tagestickets variieren je nach Spielpaarung und Spielort. Die günstigsten Tickets gibt es in Zürich ab 40 Franken für den Dienstag, 19. Mai, wenn Lettland auf Österreich trifft und Ungarn gegen Grossbritannien spielt.

Am teuersten wird es in der Swiss Life Arena am 23. Mai, dann kostet das günstigste Ticket 180 Franken und in der teuersten Kategorie kostet ein Billett 410 Franken. Dafür sieht man an diesem Samstag unter anderem Weltmeister USA (gegen Lettland), die Schweiz (gegen Ungarn) und zum Schluss kommt es zum Nachbarduell zwischen Deutschland und Österreich.

Die Ticketpreise in Zürich. Bild: IIHFWM26

In Fribourg kann man in der Gruppenphase bereits ab 30 Franken dabei sein und am 25. Mai die Spiele Tschechien gegen Norwegen und Slowenien gegen Italien live mitverfolgen. Am teuersten wird es am Samstag, 16. Mai, wenn man zwischen 80 und 320 Franken für die drei Spiele bezahlen muss. Für den Viertelfinal-Tag gibt es Tickets bereits ab 50 Franken.

Die Ticketpreise in Fribourg. Bild: IIHFWM26

Hospitality-Angebote für die Spiele können schon seit längerer Zeit erworben werden. Das billigste Angebot in Zürich beginnt bei 5550 Franken für alle 34 Spiele, in Fribourg bei 3200 Franken für alle 30 Spiele. (riz)