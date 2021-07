Sport

EM 2020: Das Schweizer Märchen findet gegen Spanien ein dramatisches Ende



Bitter! Die Schweiz scheidet gegen Spanien nach dramatischem Penaltyschiessen aus

Das EM-Abenteuer der Schweizer Nationalmannschaft endet in den Viertelfinals auf bittere Art und Weise. Das Team von Vladimir Petkovic verliert gegen Spanien im Penaltyschiessen 1:3. Nach 120 Minuten hat es 1:1 gestanden.

Am Ende reichten die Kräfte nicht. Fabian Schär, Manuel Akanji und Ruben Vargas scheiterten mit ihren Versuchen im Penaltyschiessen. Mikel Oyarzabal verwandelte den letzten spanischen Versuch souverän zum 3:1.

Die Schweizer hatten eine heroische Abwehrschlacht geboten, um ins Penaltyschiessen zu kommen. Yann Sommer bewahrte sein Team in der Verlängerung mit tollen Paraden vor einem Rückstand. Ab der 77. Minute hatte die SFV-Auswahl in Unterzahl agiert, nachdem Remo Freuler für ein Foul die (zu) harte Rote Karte sah.

Die Schweizer war früh in Rückstand geraten. In der 8. Minute lenkte Denis Zakaria, der den gesperrten Granit Xhaka ersetzte, einen Schuss von Jordi Alba unhaltbar ab. Xherdan Shaqiri erzielte in der 68. Minute das verdiente 1:1, hatten sich doch die Schweizer mit Fortdauer der Partie gesteigert.

Trainer Petkovic hatte für den ersten Viertelfinal der Schweiz an einer Endrunde seit 67 Jahren einen Systemwechsel vorgenommen. In der Defensive agierte eine Viererkette.

Das Telegramm

Schweiz - Spanien 1:1 (1:1, 0:1) n.V. 2:4 n.P.

Arena St. Petersburg. 24'764 Zuschauer. SR Oliver (ENG).

Tore: 8. Zakaria (Eigentor) 0:1. 68. Shaqiri (Freuler) 1:1.

Penaltyschiessen: Busquets (Pfosten), Gavranovic 1:0; Olmo 1:1, Schär (Simon hält); Rodri (Sommer hält), Akanji (Simon hält); Moreno 1:2, Vargas (drüber); Oyarzabal 1:3.

Schweiz: Sommer; Widmer (100. Mbabu), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria (100. Schär), Freuler; Embolo (23. Vargas), Shaqiri (81. Sow), Zuber (90. Fassnacht); Seferovic (81. Gavranovic).

Spanien: Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres (113. Thiago), Jordi Alba; Koke (90. Llorente), Busquets, Pedri; Ferran Torres (91. Oyarzabal), Morata (54. Moreno), Sarabia (46. Olmo).

Bemerkungen: Schweiz ohne Xhaka (gesperrt) und Mehmedi (verletzt). 21. Embolo verletzt ausgeschieden. 77. Platzverweis Freuler (Foul). Verwarnung: 67. Widmer (Foul). 90. Laporte (Foul). 120. Gavranovic (Ballwegschlagen). (nih/sda)



