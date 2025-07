Spaghetti, bis die Ohren wackeln? Was Radprofis an der Tour de France essen und trinken

England hat gute Erinnerungen an Gegner Schweden

Vor drei Jahren liessen die Engländerinnen den Schwedinnen auf dem Weg zum Titel an der Heim-EM keine Chance. Nun haben sich die Vorzeichen jedoch geändert.

Es war ein brutales Verdikt an jenem Dienstagabend in Sheffield: Vor heimischem Publikum spielten sich die «Lionesses» in einen Rausch und gewannen den Halbfinal gegen Schweden 4:0. Fünf Tage später setzten sich die Engländerinnen auch gegen Deutschland durch und schrieben mit dem erstmaligen Europameistertitel Geschichte. Das war im Juli 2022.