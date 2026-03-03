Liveticker
Start zur WM-Qualifikation: Die Schweiz empfängt in Lausanne Nordirland
Das Wichtigste in Kürze:
- Das Schweizer Frauen-Nationalteam startet am Dienstag in die Qualifikationsphase zur WM 2027 in Brasilien. In Lausanne trifft das Team von Rafel Navarro auf Nordirland. Die weiteren Gruppengegner in der Liga B sind Malta und die Türkei.
- Vier der insgesamt elf europäischen Startplätze gehen an die Gruppensieger der Liga A. Die anderen Tickets werden über Playoffs vergeben, die in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen zur Austragung kommen.
- Diese erreicht die Schweiz, wenn sie ihre Vierergruppe in der Liga B nicht auf dem letzten Platz abschliesst.
- Spielbeginn ist um 19 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Schweiz
0:0
Nordirland
Aufstellung
So spielt Nordirland
Die Aufstellung der Schweiz
Rafel Navarro setzt im Tor weiterhin auf Livia Peng. Die Bündnerin war schon an der Heim-EM die Nummer 1 der Schweizerinnen. Auch sonst verzichtet der Spanier auf Überraschungen. Iman Beney darf wieder auf ihrer angestammten Position der Flügelstürmerin ran.
So starten wir in die WM-Quali— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 3, 2026
La compo pour lancer les qualifs à la Coupe du monde
La formazione per lanciare le qualificazioni al Mondiale
🕖 19:00
Alles zur aktuellen Ausgangslage
Die Schweizerinnen starten in die WM-Qualifikation
