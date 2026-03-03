freundlich13°
WM-Quali der Frauen: Schweiz vs. Nordirland im Ticker und SRF-Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Start zur WM-Qualifikation: Die Schweiz empfängt in Lausanne Nordirland

03.03.2026, 18:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Das Schweizer Frauen-Nationalteam startet am Dienstag in die Qualifikationsphase zur WM 2027 in Brasilien. In Lausanne trifft das Team von Rafel Navarro auf Nordirland. Die weiteren Gruppengegner in der Liga B sind Malta und die Türkei.
  • Vier der insgesamt elf europäischen Startplätze gehen an die Gruppensieger der Liga A. Die anderen Tickets werden über Playoffs vergeben, die in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen zur Austragung kommen.
  • Diese erreicht die Schweiz, wenn sie ihre Vierergruppe in der Liga B nicht auf dem letzten Platz abschliesst.
  • Spielbeginn ist um 19 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Schweiz
Schweiz
0:0
Nordirland
Nordirland
Aufstellung
So spielt Nordirland

Die Aufstellung der Schweiz
Rafel Navarro setzt im Tor weiterhin auf Livia Peng. Die Bündnerin war schon an der Heim-EM die Nummer 1 der Schweizerinnen. Auch sonst verzichtet der Spanier auf Überraschungen. Iman Beney darf wieder auf ihrer angestammten Position der Flügelstürmerin ran.
Alles zur aktuellen Ausgangslage
Frauen-Nati startet steinigen Weg zur WM – wer im Tor steht, ist unklar
Die Schweizerinnen starten in die WM-Qualifikation
Das Schweizer Frauen-Nationalteam startet am Dienstag in die Qualifikationsphase zur WM 2027 in Brasilien. In Lausanne trifft das Team von Rafel Navarro ab 19.00 Uhr auf Nordirland. Die weiteren Gruppengegner in der Liga B sind Malta und die Türkei.

Vier der insgesamt elf europäischen Startplätze gehen an die Gruppensieger der Liga A. Die anderen Tickets werden über Playoffs vergeben, die in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen zur Austragung kommen. Diese erreicht die Schweiz, wenn sie ihre Vierergruppe in der Liga B nicht auf dem letzten Platz abschliesst. (sda)


