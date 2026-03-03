Das Schweizer Frauen-Nationalteam startet am Dienstag in die Qualifikationsphase zur WM 2027 in Brasilien. In Lausanne trifft das Team von Rafel Navarro ab 19.00 Uhr auf Nordirland. Die weiteren Gruppengegner in der Liga B sind Malta und die Türkei.Vier der insgesamt elf europäischen Startplätze gehen an die Gruppensieger der Liga A. Die anderen Tickets werden über Playoffs vergeben, die in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen zur Austragung kommen. Diese erreicht die Schweiz, wenn sie ihre Vierergruppe in der Liga B nicht auf dem letzten Platz abschliesst. (sda)