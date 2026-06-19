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Mexiko und Südkorea spielen schon um den Gruppensieg
Mexiko und Südkorea überzeugten in ihren Auftaktspielen zumindest zeitweise. Mit einem weiteren Sieg könnten sich die beiden Nationen bereits den Gruppensieg sichern. Dies liegt daran, dass die zuvor sieglosen Tschechen und Südafrikaner die Punkte teilten. Lässt sich der WM-Gastgeber weiterhin vom Publikum tragen und kann die Euphorie zusätzlich anfachen? Oder gewinnen die gegen Tschechien starken Südkoreaner erneut?
Hier bist du ab 3 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im Stream vom SRF mit dabei.
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