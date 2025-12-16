Nebel
Super League: Winterthur gegen Thun und St.Gallen gegen Sion im Ticker

Liveticker

Leader Thun reist zum Schlusslicht: Finden die Oberländer zurück auf die Siegesstrasse

16.12.2025, 19:30
  • Am Dienstag um 20.30 Uhr eröffnet die Super League mit zwei Partien die 18. Runde. Thun tritt dabei auswärts bei Winterthur auf der Schützenwiese an, während St. Gallen zu Hause Sion empfängt.
  • Beide Begegnungen stehen im Zeichen des Spitzenkampfs, da Leader Thun und sein erster Verfolger St. Gallen nur drei Punkte trennen. Thun reist als bestes Auswärtsteam der Liga nach Winterthur.
  • St. Gallen bekommt es mit einem formstarken Gegner zu tun. Sion ist seit fünf Meisterschaftspartien ungeschlagen und bezwang zuletzt im Schweizer Cup den Challenge-Ligisten Aarau. Am Wochenende setzten sich die Walliser zu Hause gegen GC durch.
  • Beide Partien können im Liveticker mitverfolgt werden. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
