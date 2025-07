Die «Nacht von Sheffield» – Köbi Kuhn sorgt für den grössten Skandal der Nati-Geschichte

11. Juli 1966: Es beginnt an diesem lauen Sommerabend mit einer verspäteten Heimkehr von drei Schweizer Spielern ins WM-Hotel. Diese «Nacht von Sheffield» wird den Schweizer Fussball aber fast zwei Jahre lang verdunkeln.

Bereits kurz vor der Abreise der Schweizer an die WM in England geschieht schon Einmaliges. Mittelfeldspieler Philippe Pottier wird von der Liste der 22 WM-Spieler gestrichen. Weil er statt ins Trainingslager lieber mit seiner Gattin vom 25. Juni bis zum 2. Juli in die Ferien will. Was natürlich nicht bewilligt wird.