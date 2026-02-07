sonnig
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: Winterthur gegen Lugano im Liveticker

Liveticker

Mit einem Sieg wird GC unter Druck gesetzt: Punktet Schlusslicht Winterthur gegen Lugano?

07.02.2026, 17:00
  • In den Samstagspielen in der Super League steht die Partie Grasshoppers - Young Boys im Fokus. Die Berner wollen sich für die 2:6-Niederlage vom Dezember rehabilitieren.
  • Es war ein blamabler Auftritt der Young Boys, als sie Mitte Dezember auf GC trafen und mit 2:6 im eigenen Stadion untergingen. Diesmal treffen die beiden Teams im Letzigrund aufeinander.
  • Seit jener Kanterniederlage gegen die Grasshoppers verloren die Young Boys in der Liga drei von vier Spielen, einzig in der vergangenen Woche gegen Zürich kehrte YB zum Siegen zurück.
  • Bereits um 18 Uhr kommt es zu folgenden Partien: Winterthur gegen Lugano und Sion gegen Luzern. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Spectacle!» – So feiern internationale Kommentatoren Franjo von Allmens Gold-Fahrt
Franjo von Allmen hat an den olympischen Winterspielen in Milano Cortina mit einer sensationellen Leistung in der Abfahrt die erste Goldmedaille für die Schweiz (und überhaupt) geholt.
Zur Story