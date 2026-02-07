Liveticker
Mit einem Sieg wird GC unter Druck gesetzt: Punktet Schlusslicht Winterthur gegen Lugano?
- In den Samstagspielen in der Super League steht die Partie Grasshoppers - Young Boys im Fokus. Die Berner wollen sich für die 2:6-Niederlage vom Dezember rehabilitieren.
- Es war ein blamabler Auftritt der Young Boys, als sie Mitte Dezember auf GC trafen und mit 2:6 im eigenen Stadion untergingen. Diesmal treffen die beiden Teams im Letzigrund aufeinander.
- Seit jener Kanterniederlage gegen die Grasshoppers verloren die Young Boys in der Liga drei von vier Spielen, einzig in der vergangenen Woche gegen Zürich kehrte YB zum Siegen zurück.
- Bereits um 18 Uhr kommt es zu folgenden Partien: Winterthur gegen Lugano und Sion gegen Luzern. (riz/sda)