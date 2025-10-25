trüb und nass
Eishockey live: Kloten – ZSC und HCD – Langnau – alle Spiele im Ticker

Stoppt der ZSC die Negativserie im Derby? Und siegt der HCD zum 9. Mal in Serie?

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Eismeister Zaugg
SC Bern – der HC Ajoie der reichen Leute
Die Tabelle

Zwölf der 14 Teams aus der National League stehen am Samstagabend im Einsatz, einzig der EV Zug und der HC Ajoie, die am Donnerstag gegeneinander spielten, haben spielfrei. Unter anderem kommt es ab 19.45 Uhr zum Zürcher Derby zwischen dem EHC Kloten und den Lions. Beide Teams sind überhaupt nicht gut in Form, die Klotener gewannen nur zwei der letzten elf Spiele, der ZSC wartet bereits seit acht Partien auf einen Sieg und will den Negativlauf nun ausgerechnet gegen den Lokalrivalen stoppen. Gelingt wieder kein Erfolg, dürften die Tage von Trainer Marco Bayer bald einmal gezählt sein.

Am anderen Ende der Emotionsskala befindet sich der HC Davos, der bereits wieder acht Spiele in Folge ungeschlagen ist. Heute sind die SCL Tigers zu Gast, die sich in der Tabelle auf Platz 9 befinden. Verfolger Rapperswil-Jona tritt nach zwei Niederlagen in Serie beim HC Lugano an, während der Drittplatzierte Lausanne den HC Ambri-Piotta empfängt.

Die weiteren Spiele vom Samstagabend sind Fribourg-Gottéron gegen den SC Bern und Genf-Servette gegen den EHC Biel. Alle Spiele kannst du wie gewohnt bei watson im Liveticker verfolgen.

