Stoppt der ZSC die Negativserie im Derby? Und siegt der HCD zum 9. Mal in Serie?

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Zwölf der 14 Teams aus der National League stehen am Samstagabend im Einsatz, einzig der EV Zug und der HC Ajoie, die am Donnerstag gegeneinander spielten, haben spielfrei. Unter anderem kommt es ab 19.45 Uhr zum Zürcher Derby zwischen dem EHC Kloten und den Lions. Beide Teams sind überhaupt nicht gut in Form, die Klotener gewannen nur zwei der letzten elf Spiele, der ZSC wartet bereits seit acht Partien auf einen Sieg und will den Negativlauf nun ausgerechnet gegen den Lokalrivalen stoppen. Gelingt wieder kein Erfolg, dürften die Tage von Trainer Marco Bayer bald einmal gezählt sein.

Am anderen Ende der Emotionsskala befindet sich der HC Davos, der bereits wieder acht Spiele in Folge ungeschlagen ist. Heute sind die SCL Tigers zu Gast, die sich in der Tabelle auf Platz 9 befinden. Verfolger Rapperswil-Jona tritt nach zwei Niederlagen in Serie beim HC Lugano an, während der Drittplatzierte Lausanne den HC Ambri-Piotta empfängt.

Die weiteren Spiele vom Samstagabend sind Fribourg-Gottéron gegen den SC Bern und Genf-Servette gegen den EHC Biel. Alle Spiele kannst du wie gewohnt bei watson im Liveticker verfolgen.