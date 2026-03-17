Lian Bichsel ringt Jack McBain zu Boden. Bild: keystone

Bichsel siegt nur im Faustkampf – Devils gewinnen ohne Schweizer Punkte

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New Jersey – Boston 4:3nV

Nico Hischier, 2 Schüsse, 2 Strafminuten, 22:03 TOI

Timo Meier, 3 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 17:56 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 2 Blocks, 21:31 TOI



Die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Nico Hischier gewannen in der Nacht auf Dienstag gegen die Boston Bruins 4:3 nach Verlängerung und sicherten sich doch noch die maximal möglichen zwei Punkte.

Jeder Punktverlust könnte in der Situation der Devils der eine zu viel werden, denn sie liegen 15 Partien vor Ende der Regular Season 11 Zähler hinter den Playoff-Plätzen der NHL. Gefragt ist nun eine Siegesserie und mentale Stärke, die gegen die Bruins sichtbar wurde. Die Devils liessen sich nach einem 0:2-Rückstand nicht vom Kurs abbringen. Mit einem Schussverhältnis von 51:34 prägten sie die Partie. Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

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Dallas – Utah 3:6

Lian Bichsel, 5 Strafminuten, 4 Checks, 1 Schuss, 15:50 TOI

Die Dallas Stars und die Utah Mammoth lieferten sich ein gehässiges Duell. Mittendrin: der Schweizer Dallas-Verteidiger Lian Bichsel. Der 21-Jährige lieferte sich bereits in der 16. Minute des ersten Drittels einen intensiven Faustkampf mit Utah-Stürmer Jack MacBain. Bichsel traf seinen Gegner mit einigen rechten Haken und rang ihn am Ende zu Boden.

Nach 60 Minuten gingen trotzdem die Utah Mammoth als Sieger vom Eis. Den Unterschied machten die Gäste im Schlussdrittel mit vier Toren innert 15 Minuten.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

NY Rangers – Los Angeles 1:4

Kevin Fiala verletzt

Die Los Angeles Kings, die weiterhin auf den verletzten Kevin Fiala verzichten müssen, gewinnen auswärts bei den New York Rangers mit 4:1. Verteidiger Mikey Anderson steuerte ein Tor und einen Assist zum Sieg bei. Dank des Sieges liegen die Kings nun punktgleich (bei einem Spiel mehr) mit den Seattle Kraken, die im Westen den letzten Playoff-Platz belegen. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL