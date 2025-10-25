wechselnd bewölkt
NHL: New Jersey Devils gewinnen dank drei Vorlagen von Hischier

From left, New Jersey Devils&#039; Dawson Mercer, Jack Hughes, Nico Hischier, Dougie Hamilton and Jesper Bratt react after Hamilton scored during the second period of an NHL hockey game against the Sa ...
Nico Hischier und die New Jersey Devils können erneut jubeln.Bild: keystone

Hischier bereitet drei Treffer vor: «Swiss Devils» siegen schon wieder

25.10.2025, 09:1925.10.2025, 09:19

New Jersey Devils – San Jose Sharks 3:1

Nico Hischier: 3 Assists, 5 Schüsse, 1 Block, TOI: 22:03
Timo Meier: 2 Schüsse, 1 Block, 4 Checks, TOI: 17:19
Jonas Siegenthaler: 1 Block, TOI: 17:23
Philipp Kurashev: 1 Schuss, 1 Block, TOI: 11:21

Die Siegesserie der New Jersey Devils hält an. Der Mannschaft mit dem Schweizer Trio um den Captain Nico Hischier gelang mit dem 3:1-Pflichtsieg gegen die San Jose Sharks der siebente Erfolg in Serie.

Auf den 0:1-Rückstand fanden die Devils vor eigenem Anhang im zweiten Drittel mit zwei Powerplay-Toren die Antwort. Hischier stand in dieser Phase jeweils auf dem Eis und liess sich bei beiden Treffern den Assist gutschreiben. Beim 3:1 kurz vor Schluss erhielt der Walliser einen dritten Skorerpunkt als Passgeber gutgeschrieben. New Jersey konsolidierte mit dem Sieg die Tabellenführung. Mit 14 Punkten aus 8 Partien ist keine der anderen 31 NHL-Mannschaften so erfolgreich in die Saison gestartet.

Sowohl Hischier als auch Stürmer-Kollege Timo Meier warten aber nun seit vier Partien auf einen Treffer. Für New Jersey stand auch der Verteidiger Jonas Siegenthaler auf dem Eis, bei den Sharks erhielt Philipp Kurashev etwas mehr als zehn Minuten Eiszeit, nachdem er zuvor in zwei Partien überzählig gewesen war.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Winnipeg Jets – Calgary Flames 5:3

Nino Niederreiter: 1 Schuss, 1 Block, 3 Checks, TOI: 12:48

Auch die Winnipeg Jets kamen zu einem Favoritensieg über die Calgary Flames, die zusammen mit den San Jose Sharks am Tabellenende der Western Conference stehen. Die Jets gewannen 5:3, der Stammspieler Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL
