Super League im Liveticker: St.Gallen empfängt die Young Boys

St.Gallen ist seit drei Spielen sieglos – folgt gegen YB die Trendwende?

11.02.2026, 19:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • Lugano und St. Gallen könnten mit Heimsiegen in der Super League etwas Druck auf den erst am Donnerstag im Einsatz stehenden Leader FC Thun ausüben.
  • Die zweitplatzierten Tessiner treffen am Mittwochabend auf Servette, die im 3. Rang klassierten Ostschweizer empfangen die Young Boys, deren letzter Auswärtssieg vom 9. November in St. Gallen datiert.
  • Im dritten Spiel vom Mittwoch gastiert das Schlusslicht Winterthur beim schwächelnden Kantonsrivalen FC Zürich, der seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen hat.
  • Anpfiff in allen drei Spielen ist um 20.30 Uhr. Mit watson bist du stets live informiert.

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
