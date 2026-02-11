Liveticker
St.Gallen ist seit drei Spielen sieglos – folgt gegen YB die Trendwende?
Das Wichtigste in Kürze:
- Lugano und St. Gallen könnten mit Heimsiegen in der Super League etwas Druck auf den erst am Donnerstag im Einsatz stehenden Leader FC Thun ausüben.
- Die zweitplatzierten Tessiner treffen am Mittwochabend auf Servette, die im 3. Rang klassierten Ostschweizer empfangen die Young Boys, deren letzter Auswärtssieg vom 9. November in St. Gallen datiert.
- Im dritten Spiel vom Mittwoch gastiert das Schlusslicht Winterthur beim schwächelnden Kantonsrivalen FC Zürich, der seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen hat.
Anpfiff in allen drei Spielen ist um 20.30 Uhr.