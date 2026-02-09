Aurélie Csillag lässt sich feiern. Bild: www.imago-images.de

Csillag trifft erstmals für Liverpool – Thun gewinnt endlich ein Spiel

Freude herrscht im Berner Oberland

Endlich ist er da, der erste Sieg in der Women's Super League für die Frauen des FC Thun. Nachdem die Berner Oberländerinnen vor der Winterpause bis auf ein Unentschieden nur verloren hatten, sicherten sie sich gegen den FC Luzern den ersten Sieg der Saison mit einem 4:2-Erfolg.

Video: SRF

An der Offensive scheint in der Winterpause also gearbeitet worden zu sein. Vor dem Sieg gegen Luzern hatte Thun in zwölf Spielen nur zehnmal getroffen.

Servette souverän

An der Spitze der Tabelle hat sich nichts verändert. Servette liegt nach einem 3:0-Sieg gegen Zürich weiterhin ungeschlagen vorne. Die Grasshoppers liegen als erste Verfolger sieben Punkten zurück. Am Ende der Tabelle hat Thun die Aarauerinnen überholt. Diese stehen nach einer 0:3-Niederlage gegen YB weiter ohne Sieg und mit nur drei Punkten da.

Erster Treffer von Csillag

Aurélie Csillag ist in Topform. Beim 4:1-Sieg von Liverpool gegen Aston Villa erzielte sie tief in der Nachspielzeit das letzte Tor der Partie – ihr erstes in der englischen Super League:

Noelle Maritz dagegen vermochte im Dress von Aston Villa nicht zu überzeugen. Nach 45 Minuten wurde sie ausgewechselt. Alisha Lehmann stand bei Leicester City in der Startelf und verlor zuhause gegen Manchester United 0:2.

Wälti mit Pass bei Sieg

Juventus Turin feierte einen 2:0-Sieg gegen Como. Die Schweizerinnen Viola Calligaris und Lia Wälti standen beide von Beginn an auf dem Platz. Rund fünf Minuten vor dem Pausenpfiff lieferte die Captain des Schweizer Nationalteams den Assist zum 1:0.

Barça ungefährdet

Sydney Schertenleib gewann mit Barcelona souverän 3:0 gegen Logrono. Die 19-Jährige stand während der gesamten 90 Minuten auf dem Platz, war jedoch an keinem der drei Tore direkt beteiligt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Barcelona in der 50. Minute das 1:0. Sechs Minuten später stand es bereits 3:0. (ram/sda)