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Manzambi und Freiburg brauchen eine Wende für den Einzug in den Europa-League-Final
Am Donnerstagabend spielen zwei Schweizer Nationalspieler um den Einzug in den Final der Europa League. Johan Manzambi muss mit dem SC Freiburg im Halbfinal-Rückspiel daheim gegen die Portugiesen von Braga ein 1:2 wettmachen. Der zuletzt verletzte Dan Ndoye kann mit Nottingham im englischen Duell auswärts gegen Aston Villa von einem 1:0-Heimsieg zehren.
In der Conference League geht Crystal Palace mit einem 3:1-Vorsprung ins Halbfinal-Rückspiel gegen Schachtar Donezk, Strasbourg muss gegen Rayo Vallecano einen 0:1-Rückstand aufholen.
Hier gibt's alle Spiele im Liveticker und die Partie Freiburg – Sporting Braga auch im SRF-Stream. (nih/sda)
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