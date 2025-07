Trump: Hamas will Waffenruhe in Gaza +++ Lufthansa plant Wiederaufnahme der Israel-Flüge

Steht die UEFA über Nachhaltigkeit? Wieso es in den EM-Stadien trotz Verbot Aludosen gibt

Eigentlich ist in Schweizer Stadien klar: Aluminiumdosen und Glasflaschen sind verboten. Deshalb werden die Getränke bei Super-League-Spielen in wiederverwendbaren Plastikbechern oder zum Beispiel im Berner Wankdorf in Bechern aus Recyclingholz ausgeschenkt. An der Europameisterschaft gelten nun aber scheinbar plötzlich andere Regeln.