Super League im Liveticker: Meister YB empfängt Aufsteiger Thun

Berner Derby als Spitzenkampf – YB empfängt das zweitplatzierte Thun

28.09.2025, 13:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • In der 7. Runde der Super League steht am Sonntag das Berner Derby auf dem Programm. Dabei kann Aufsteiger Thun nach der Niederlage des FC St. Gallen am Samstag die Tabellenführung übernehmen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg über die Young Boys.
  • Die Stadtberner ihrerseits können mit einem Vollerfolg für den grossen Zusammenschluss an der Tabellenspitze sorgen und bis auf einen Punkt an Leader St. Gallen heranrücken.
  • Anpfiff im Wankdorfstadion ist um 14 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
