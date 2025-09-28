Chris Bedia ist der YB-Held beim Derbysieg gegen Thun. Bild: keystone

Verrücktes Derby in Bern – Bedia führt YB zur Wende gegen Thun

Die Young Boys gewinnen das Berner Derby in der 7. Runde der Super League nach einer Leistungssteigerung mit 4:2. Matchwinner für das Team von Giorgio Contini ist mit zwei Treffern Joker Chris Bedia.

Die Verunsicherung nach dem Aus im Cup gegen Aarau und der deftigen Heimniederlage in der Europa League gegen Panathinaikos Athen war den Young Boys von Anfang an anzumerken. Gegen aufsässige und mutig nach vorne spielende Thuner hatten die Stadtberner Mühe, ins Spiel zu finden.

Der Doppelschlag von Cordova und Bedia. Video: SRF

Folgerichtig gingen die Gäste aus dem Berner Oberland nach 52 Minuten in Führung. Natürlich traf Christopher Ibayi, der mit seinem fünften Saisontor in der Torschützenliste zu Alessandro Vogt aufschloss. In der Folge vergab der so fulminant in die Saison gestartete Aufsteiger gleich mehrere gute Möglichkeiten, um auf 2:0 zu stellen. Die beste Gelegenheit hatte Valmir Matoshi, der den Pfosten traf.

Bedia mit dem Siegtor in der 80. Minute. Video: SRF

So bewahrheitete sich eine alte Fussballerweisheit, wonach die Tore bekommt, wer sie nicht macht. Innerhalb von zwei Minuten drehten die bis dato mutlos agierenden Young Boys die Partie. Erst traf Sergio Cordova nach einem Fehler von Marco Bürki auf Flanke von Christian Fassnacht zum ersten Mal im Dress von YB. Dann stellte der sieben Minuten zuvor eingewechselte Chris Bedia die Partie vollends auf den Kopf.

Die Thuner steckten jedoch nicht auf und kamen in einer verrückten Partie durch den erst 20-jährigen Franz-Ethan Meichtry nochmals zurück. Die Gäste zeigten sich jedoch in der Defensivarbeit zu nachlässig, um Punkte mitzunehmen. Zehn Minuten vor dem Ende hatte Jan Bamert gegen Bedia das Nachsehen, der aus spitzem Winkel via Lattenunterkante zum 3:2 traf. Mit Ablauf der regulären Spielzeit setzte Christian Fassnacht den Schlusspunkt unter ein denkwürdiges Derby, an dessen Ende sich die Thuner an der eigenen Nase nehmen müssen.

Sergio Cordova erhält für seinen Auftritt gegen Thun eine glatte 10. Bild: sofascore

Young Boys - Thun 4:2 (0:0)

29'152 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 52. Ibayi (Reichmuth) 0:1. 64. Cordova (Fassnacht) 1:1. 66. Bedia (Cordova) 2:1. 72. Meichtry 2:2. 80. Bedia (Cordova) 3:2. 90. Fassnacht (Fernandes) 4:2.

Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou, Benito, Mambwa (60. Hadjam); Fassnacht, Raveloson (85. Lauper), Fernandes, Virginius (46. Monteiro); Cordova (92. Males), Gigovic (60. Bedia).

Thun: Steffen; Dähler (75. Fehr), Bamert, Bürki, Heule; Bertone, Käit; Reichmuth (68. Meichtry), Matoshi (68. Imeri); Ibayi (68. Labeau), Rastoder (86. Gutbub).

Verwarnungen: 5. Mambwa, 12. Dähler, 30. Fernandes, 30. Matoshi, 89. Heule, 93. Janko. (abu/sda)

Die Tabelle: