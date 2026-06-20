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Wirklich ein Titelfavorit? Deutschland trifft in erstem Härtetest auf die Elfenbeinküste

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Heute Abend (22.00 Uhr) duellieren sich in Toronto Deutschland und die Elfenbeinküste um den 1. Platz in der Gruppe E. Der Sieger der Partie steht fix in der K.o.-Phase. Allerdings würde beiden Teams nach ihren Auftaktsiegen wohl bereits ein Remis reichen.

Die DFB-Elf von Coach Julian Nagelsmann will ihre WM-Form nach dem 7:1 gegen Curaçao auch gegen die Ivorer unter Beweis stellen und weiter Selbstvertrauen tanken. «Ich finde schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Trotzdem gibt es Dinge, die wir besser machen müssen gegen noch bessere Gegner», sagte Nagelsmann.

Zumal die Elfenbeinküste eine andere Hausnummer ist als Curaçao, wie die Westafrikaner gegen Ecuador (1:0) unter Beweis gestellt haben. Vor allem der 19-jährige Leipzig-Legionär Yan Diomande beeindruckte. «Sein Dribbling ist schon aussergewöhnlich, er hat ein krasses Tempo», meinte Deutschlands Captain Joshua Kimmich.