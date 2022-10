Simon Ammann will auch in diesem Winter fliegen – ob das realistisch ist, weiss er nicht

Von Nübel-Übel und Hausbesuchen – 9 besondere Szenen aus Europa und Conference League

Nicht nur der FC Zürich und der FC Basel waren gestern in Europa und Conference League im Einsatz. Über den ganzen Kontinent verteilt kam es zu kuriosen und witzigen Momenten.

Die AS Monaco (mit Nati-Stürmer Breel Embolo) geht in der Europa League auswärts beim türkischen Vertreter Trabzonspor gleich mit 4:0 unter. Den Auftakt macht Ex-Bayern-Keeper Alexander Nübel mit einem fatalen Fehler. Er schiesst seinen Verteidiger Malang Sarr ohne Not ab. Dieser hat das Pech, dann als offizieller Eigentorschütze in der Statistik aufgeführt zu sein.