Ski live im SRF Stream und Liveticker: Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

WM-Generalprobe und letzte Abfahrt vor Olympia – die Frauen fahren in Crans-Montana

30.01.2026, 08:1930.01.2026, 08:19
  • Von Freitag bis Sonntag finden in Crans-Montana drei Weltcup-Rennen statt. Zum Auftakt sind im WM-Austragungsort von 2027 die Abfahrerinnen gefordert.
  • Als erste Schweizerin startet mit Nummer 5 die Schwyzer Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter. Unmittelbar danach geht mit der 41-jährigen Amerikanerin Lindsey Vonn die Dominatorin dieser Speed-Saison ins Rennen. Die sechste Abfahrt der Saison beginnt um 10.00 Uhr.
  • Am Samstag folgt im Wallis mit dem Super-G das zweite Rennen der Frauen. Am Sonntag bestreiten Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Co. die letzte Abfahrt vor den nächste Woche beginnenden Olympischen Spielen.

Rennstart 10.00 Uhr

Die Startliste:
1 Nina Ortlieb AUT
2 Romane Miradoli FRA
3 Marte Monsen NOR
4 Jacqueline Wiles USA
5 Corinne Suter SUI
6 Lindsey Vonn USA
7 Breezy Johnson USA
8 Kira Weidle-Winkelmann GER
9 Sofia Goggia ITA
10 Laura Pirovano ITA
11 Kajsa Vickhoff Lie NOR
12 Cornelia Hütter AUT
13 Emma Aicher GER
14 Mirjam Puchner AUT
15 Ester Ledecka CZE
16 Federica Brignone ITA
17 Jasmine Flury SUI
18 Ariane Rädler AUT
19 Ilka Stuhec SLO
20 Nicol Delago ITA

Die weiteren Schweizerinnen:
25 Priska Ming-Nufer
27 Malorie Blanc
28 Delia Durrer
29 Janine Schmitt
38 Jasmina Suter
39 Joana Hählen​

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
