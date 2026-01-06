bedeckt-5°
Eishockey National League live: Alle Spiele vom Dienstag im Ticker

Das Spiel Kloten – Bern im Livestream von TV24.

Liveticker

Findet Zug in Ambri aus der Krise? Alle Spiele der National League im Ticker

06.01.2026, 19:15

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

Analyse
Nur Ajoie ist noch harmloser – das steckt hinter dem Tief des EV Zug
  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
Player Image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin.
Video: watson
Lausanne verpflichtet kanadischen Stürmer +++ Zugs Herzog unterschreibt in Rappi
Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.
Der HC Lausanne reagiert auf die Verletzungen von Antti Suomela und Dominik Kahun mit der Verpflichtung eines weiteren Ausländers. Der Kanadier Ryan Spooner unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison, wie die Waadtländer mitteilten.
Zur Story