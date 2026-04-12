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FCSG könnte mit Sieg in Luzern nochmal Druck auf Thun aufbauen – YB trifft auf Servette

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In den drei Sonntagspielen in der Fussball Super League steht vor allem das Duell FC Luzern – FC St. Gallen im Fokus. Die St. Galler können mit einem Sieg in Luzern bis auf neun Punkte an Leader Thun heranrücken – und den Druck auf den Aufsteiger vor den fünf Partien in der Champions Group weiter erhöhen. Thun holt sein Spiel der 33. Runde gegen Basel erst am nächsten Samstag nach.

St. Gallen ist seit zwölf Partien ungeschlagen – Vereinsrekord! Die letzte Niederlage kassierte St. Gallen Ende Januar daheim gegen Servette mit 2:4.

Alle drei Partien am Sonntag werden um 16.30 Uhr angepfiffen. Die Young Boys empfangen Servette, Sion spielt daheim gegen Lausanne. Hier kannst du die Spiele im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

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