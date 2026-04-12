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Super League live: Luzern – FCSG und YB – Servette im Ticker

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FCSG könnte mit Sieg in Luzern nochmal Druck auf Thun aufbauen – YB trifft auf Servette

12.04.2026, 15:5212.04.2026, 15:52

In den drei Sonntagspielen in der Fussball Super League steht vor allem das Duell FC Luzern – FC St. Gallen im Fokus. Die St. Galler können mit einem Sieg in Luzern bis auf neun Punkte an Leader Thun heranrücken – und den Druck auf den Aufsteiger vor den fünf Partien in der Champions Group weiter erhöhen. Thun holt sein Spiel der 33. Runde gegen Basel erst am nächsten Samstag nach.

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St. Gallen ist seit zwölf Partien ungeschlagen – Vereinsrekord! Die letzte Niederlage kassierte St. Gallen Ende Januar daheim gegen Servette mit 2:4.

Alle drei Partien am Sonntag werden um 16.30 Uhr angepfiffen. Die Young Boys empfangen Servette, Sion spielt daheim gegen Lausanne. Hier kannst du die Spiele im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

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