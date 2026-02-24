wechselnd bewölkt12°
National League: Bern gegen Kloten und alle Partien live im Ticker

Liveticker

Bleibt Bern an Zug und Rappi dran – ein Sieg gegen Kloten wäre wichtig

24.02.2026, 18:45
  • Nach der über dreiwöchigen Olympiapause geht es in der National League am Dienstagabend mit einer Vollrunde weiter.
  • In dieser reist der EHC Kloten zum SC Bern. Während die Flughafenstädter sich in einem Fernduell mit Ambri befinden und dagegen ankämpfen, nicht in die Playouts zu müssen, geht es beim SCB um eine möglichst gute Ausgangslage in den Play-Ins.
  • Der HC Davos könnte sich mit einem Heimsieg gegen die SCL Tigers bereits den Qualisieg sichern. Der erste Platz wäre den Bündnern auch nicht mehr zu nehmen. falls Fribourg-Gottéron beim EV Zug verliert.
  • Die weiteren Partien am Dienstag sind: Ambri – Lausane, Lugano – Biel, Rapperswil – Servette und ZSC – Ajoie. Angepfiffen wird jede Partie um 19.45 Uhr und kann im Liveticker mitverfolgt werden. (riz)
Nach Olympia ist vor dem Strichkampf – so steht dein Team im Playoff-Rennen da

Auf Facebook teilenAuf X teilen
Was die Schweiz von den Winterspielen in Mailand und Cortina lernen möchte
Das dezentrale Konzept der Winterspiele in Italien hat sich bewährt. Trotzdem sieht der Schweizer Delegationschef Ralph Stöckli Verbesserungspotenzial.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo waren für die Schweiz ein Märchen. Unfassbare 23 Medaillen holte die Schweizer Delegation – so viele wie noch nie und acht mehr als noch vor vier Jahren in Peking. Kein Wunder, sagt Ralph Stöckli, Chef de Mission von Swiss Olympic: «Wir hatten vorgängig bewusst kein Medaillenziel definiert und uns an den 15 Medaillen der letzten beiden Winterspiele orientiert. Dass das Swiss-Olympic-Team nun so erfolgreich war, ist grossartig.»
