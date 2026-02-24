Liveticker
Bleibt Bern an Zug und Rappi dran – ein Sieg gegen Kloten wäre wichtig
- Nach der über dreiwöchigen Olympiapause geht es in der National League am Dienstagabend mit einer Vollrunde weiter.
- In dieser reist der EHC Kloten zum SC Bern. Während die Flughafenstädter sich in einem Fernduell mit Ambri befinden und dagegen ankämpfen, nicht in die Playouts zu müssen, geht es beim SCB um eine möglichst gute Ausgangslage in den Play-Ins.
- Der HC Davos könnte sich mit einem Heimsieg gegen die SCL Tigers bereits den Qualisieg sichern. Der erste Platz wäre den Bündnern auch nicht mehr zu nehmen. falls Fribourg-Gottéron beim EV Zug verliert.
- Die weiteren Partien am Dienstag sind: Ambri – Lausane, Lugano – Biel, Rapperswil – Servette und ZSC – Ajoie. Angepfiffen wird jede Partie um 19.45 Uhr und kann im Liveticker mitverfolgt werden. (riz)
