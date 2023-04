Liveticker

Servette festigt Rang 2 mit Heimsieg gegen Leader YB – Basel-Winti live

Basel – Winterthur

Servette – YB 2:1

Die Young Boys kassierten erst die zweite Saisonniederlage. Die Berner verloren in der 26. Runde nach Vorsprung beim ersten Verfolger. Lange Zeit hatte YB auch in Genf alles im Griff. Der designierte Meister führte bis Mitte der zweiten Halbzeit dank Jean-Pierre Nsame mit 1:0.

Mehrmals verpassten die Berner die Möglichkeit, das Skore zu erhöhen, zweimal verhinderte die Torumrandung den zweiten Treffer. Für die fehlende Effizienz wurde YB bestraft, auch weil Servette nie locker liess und sich auf Chris Bedia verlassen konnte. Der 27-Jährige von der Elfenbeinküste ist der mit Abstand gefährlichste Stürmer in den Reihen von Servette. In der 69. Minute vollendete er eine schöne Kombination gekonnt zum 1:1 und eine Viertelstunde später stand er mit seiner Beharrlichkeit und dem von YB-Goalie Anthony Racioppi abgewehrten Abschluss am Ursprung vom Siegtreffer von Patrick Pflücke.

Die beiden Servette-Treffer im Video. Video: SRF

Der vor einem guten Jahr aus Belgien gekommene Bedia weist nach einer verletzungsbedingt beinahe komplett verpassten Hinrunde im Jahr 2023 sechs Tore und zwei Assists auf. Er könnte bei der Abschiedstour von Trainer Alain Geiger, der im Sommer René Weiler Platz machen muss, der entscheidende Spieler sein.

Sehen aus wie Sohn und Vater, spielten gemeinsam an der EM 1996: Die Trainer Wicky (links) und Geiger. Bild: keystone

Ein erster Titel von Servette seit über 20 Jahren ist schliesslich immer noch möglich, nicht in der Meisterschaft, in der der Rückstand auf YB auch nach dem Sieg noch 15 Punkte beträgt, aber im Cup. Im Final könnte YB der Gegner sein, wenn der Halbfinal am Mittwoch gegen Lugano gewonnen wird. Für die Young Boys geht es bereits am Dienstag weiter mit dem Cup-Halbfinal in Basel.

Servette - Young Boys 2:1 (0:1)

SR Cibelli.

Tore: 25. Nsame (Blum) 0:1. 70. Bedia (Touati) 1:1. 84. Pflücke (Bedia) 2:1.

Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Severin, Clichy; Cespedes (62. Valls), Cognat (81. Diba), Stevanovic, Antunes (62. Pflücke), Kutesa (62. Touati); Bedia (87. Rodelin).

Young Boys: Racioppi; Blum, Amenda, Zesiger, Maceiras (66. Chaiwa); Fassnacht, Lauper (87. Imeri), Ugrinic; Rieder (66. Niasse); Monteiro (75. Elia), Nsame (66. Itten).

Bemerkungen: Servette ohne Crivelli (gesperrt), Diallo, Douline, Fofana und Magnin (alle verletzt). Young Boys ohne Garcia (gesperrt), Benito, Camara, Rüegg und von Ballmoos (alle verletzt). 38. Vouilloz trifft den eigenen Pfosten. 42. Pfostenschuss von Monteiro. Verwarnungen: 13. Rieder. 34. Antunes. 53. Nsame. 56. Cespedes. 67. Amenda. 71. Monteiro. 82. Blum.

(ram/sda)