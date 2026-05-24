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5. Cupfinal seit Triumph im Jahr 1969 – schlägt der FCSG gegen Lausanne-Ouchy zu?

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Der FC St.Gallen greift im Final des 101. Schweizer Cups nach seinem ersten Titel seit 26 Jahren. Die Ostschweizer treten am Sonntag um 14.00 Uhr im Wankdorfstadion in Bern gegen den Challenge-Ligisten Stade Lausanne-Ouchy an.

Für St.Gallen, den Zweiten der vor einer Woche zu Ende gegangenen Super-League-Saison, wäre es die erste Trophäe seit dem Meistertitel im Jahr 2000. Ausserdem wartet der FCSG seit der Saison 1968/69 auf den Cupsieg – vier Finals gingen seither verloren. Stade Lausanne-Ouchy, das auf dem Weg in den Final unter anderem die Superligisten Winterthur, Luzern und GC bezwang, könnte nach Sion vor 20 Jahren erst der zweite unterklassige Klub werden, der den Wettbewerb gewinnt. Im Vorjahr erreichte der FC Biel sogar als Vertreter aus der Promotion League den Final, den die Bieler gegen den FC Basel 1:4 verloren.

Den Cupfinal kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)