Review

«Arena» lässt Pflegeleiter zu Wort kommen – es läuft einem kalt den Rücken runter

In der letzten «Arena» des Jahres wurden die geladenen Politiker und Experten für einmal zu Statisten. Denn ein Interview mit dem Leiter Pflege Intensivstationen des Kantonsspitals Aarau ging unter die Haut.

Seit einigen Jahren schaut sich nun watson am Freitagabend die SRF-«Arena» an, um das politischen Duell zu bewerten, zusammenzufassen und einzuordnen. Dieses Jahr ging es über 20 Mal um dasselbe Thema. Man bekam das Gefühl, die Corona-Pandemie von allen Seiten doppelt und dreifach diskutiert zu haben. Entsprechend waren auch die Erwartungen zur gestrigen Sendung: Der Bundesrat hat entschieden – was meint links, was meint rechts, was meinen Betroffene?

Die letzte SRF-«Arena» des Jahres 2020 …