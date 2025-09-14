wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: Winterthur gegen Sion im Liveticker

Liveticker

Die zweite Halbzeit läuft: Sion hat aktuell alles im Griff

14.09.2025, 13:4514.09.2025, 15:15
Mehr «Sport»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Gedenkstunde in Football-Stadion für Kirk +++ Trump-Ballsaal soll noch grösser werden
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Auch sie ist ein Social-Media-Star – das ist die Witwe Erika Kirk
5
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
Meistkommentiert
1
Ramona Bachmann verlässt Houston +++ YB lässt Meschack Elia definitiv ziehen
2
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
3
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
4
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
5
Mehr als 100'000 Menschen bei rechter Grossdemo in London
Meistgeteilt
1
250'000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen ++ Israel fängt erneut Rakete aus Jemen ab
2
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
3
Tatar wird für ein Spiel gesperrt +++ Fribourg-Glauser fällt zwei Monate aus
4
Young Tom Morris gelingt das erste Hole-in-one in der Geschichte des Golfsports
5
Biels Gratwanderung zwischen Dynamik und Panik
Leichtathletik-Boss Coe: «Die Schweiz bewegt sich auf einem Allzeithoch»
Der Präsident von World Athletics verrät vor der WM sein eigenes Sportprogramm und blickt mit grosser Bewunderung auf die Fortschritte der Schweiz.
Am gestrigen Samstag begannen in Tokio die Weltmeisterschaften der Leichtathletik. Sie sollen gemäss Weltverband als Neuerung zukünftig den Abschluss der Saison bilden. World Athletics wird seit zehn Jahren von Sebastian Coe, einer schillernden Figur im internationalen Sport, geführt. CH Media traf Coe im Vorfeld der WM zum Interview.
Zur Story