Das könnte dich auch noch interessieren:

Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.

Du hast uns was zu sagen?

Young Tom Morris gelingt das erste Hole-in-one in der Geschichte des Golfsports

Tatar wird für ein Spiel gesperrt +++ Fribourg-Glauser fällt zwei Monate aus

250'000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen ++ Israel fängt erneut Rakete aus Jemen ab

Mehr als 100'000 Menschen bei rechter Grossdemo in London

Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich

«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff

In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor

Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert

Auch sie ist ein Social-Media-Star – das ist die Witwe Erika Kirk

Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe

Gedenkstunde in Football-Stadion für Kirk +++ Trump-Ballsaal soll noch grösser werden

Leichtathletik-Boss Coe: «Die Schweiz bewegt sich auf einem Allzeithoch»

Der Präsident von World Athletics verrät vor der WM sein eigenes Sportprogramm und blickt mit grosser Bewunderung auf die Fortschritte der Schweiz.

Am gestrigen Samstag begannen in Tokio die Weltmeisterschaften der Leichtathletik. Sie sollen gemäss Weltverband als Neuerung zukünftig den Abschluss der Saison bilden. World Athletics wird seit zehn Jahren von Sebastian Coe, einer schillernden Figur im internationalen Sport, geführt. CH Media traf Coe im Vorfeld der WM zum Interview.