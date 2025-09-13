wechselnd bewölkt19°
Mehr als 100'000 Menschen bei rechter Grossdemo in London

epa12373404 Protesters wave flags as they march during a &#039;Unite the Kingdom&#039; rally in central London, Britain, 13 September 2025. Two opposing demonstrations, involving tens of thousands of ...
Die Demonstranten in London schwenkten zahlreiche englische und britische Fahnen. Bild: keystone

13.09.2025, 16:39
Bei einer Grossdemonstration der rechten Szene in Grossbritannien sind nach Schätzungen der Polizei in London mehr als 100'000 Menschen auf die Strasse gegangen. Das teilte die Polizei auf dpa-Anfrage mit. Angeführt und organisiert wurde der Aufzug von dem bekannten britischen Rechtsextremisten Tommy Robinson. Auf Plakaten und Fahnen waren Slogans für eine schärfere Asylpolitik zu lesen – etwa «Stoppt die Boote» oder «Schickt sie nach Hause», wie unter anderem der Sender Sky berichtete.

Die Teilnehmer bei einer Gegendemonstration schätzte die Polizei auf etwa 5000. Genaue Zahlen seien bei solchen Grossveranstaltungen allerdings schwer zu schätzen, hiess es. Die Polizei verwende Aufnahmen von Überwachungskameras und Polizeihubschraubern.

epa12373038 Supporters of &#039;Stand Up to Racism&#039; hold placards ahead of a protest in central London, Britain, 13 September 2025. Two opposing demonstrations are being held simultaneously in Lo ...
Rund 5000 Menschen nahmen an einer Gegendemonstration teil. Bild: keystone

Polizeibeamte angegriffen

Bereits kurz nach Mittag waren die Strassen im Zentrum Londons rund um Waterloo voller Menschen mit Union-Jack-Flaggen und englischen Flaggen. Auch Sprechchöre gegen den britischen Premierminister Keir Starmer waren laut Sky zu hören.

Nach Angaben der Met Police griff eine Gruppe von Demonstranten im Regierungsviertel Polizeibeamte mit Projektilen an. Diese hätten versucht, in einen abgesperrten Bereich zu gelangen, teilte die Behörde in einem X-Beitrag mit. Daraufhin habe die Polizei Gewalt anwenden müssen, um zu verhindern, dass die Absperrung durchbrochen werde. Diese sei dort errichtet worden, um die Demonstranten von Teilnehmern der Gegendemo zu trennen.

Geplant war noch eine Kundgebung im Regierungsviertel in Westminster, darunter als Redner auch der ehemalige Stratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Robinson berichtete.

Umstrittene Figur in Grossbritannien

Tommy Robinson, der eigentlich Stephen Yaxley-Lennon heisst, ist einer der bekanntesten Rechtsextremen Grossbritanniens und höchst umstritten. Der frühere Chef der rechtsextremen Vereinigung English Defence League ist bekannt für seine islamfeindlichen Aktivitäten.

epa12157067 Political activist Tommy Robinson arrives at Westminster Magistrates Court in London, Britain, 05 June 2025. Robinson is to appear in court charged with harassment of two journalists betwe ...
Falsche Behauptungen verbreitet: Rechtsextremist Robinson.Bild: keystone

Erst im Oktober 2024 musste Robinson in Haft. Trotz einer gerichtlichen Unterlassungsverfügung hatte er falsche Behauptungen über einen syrischen Flüchtling verbreitet. Monate später wurde er wieder entlassen. (sda/dpa)

Britischer Rechtsextremer und Musk-Freund Tommy Robinson in London festgenommen

avatar
Fred_64
13.09.2025 17:17registriert Dezember 2021
Die Rechten wollten doch GB aus der EU führen und haben gewonnen.
Sie wollten nicht mehr von der EU gegängelt werden und selber bestimmen, was sie wollen. Nun bestimmen sie selber, mehrheitlich sogar die Konservativen, und sie sind immer noch nicht zufrieden.
Könnte es einfach sein, dass die Rechten sich wieder mal massvoll, äh masslos verschätzt haben und nun einen Schuldigen brauchen.
Sie waren es eher nicht, den Einsicht wäre die 1. Form von Bildung!
265
Melden
Zum Kommentar
avatar
AdiB
13.09.2025 17:07registriert August 2014
Sie haben für ein Brexit gestimmt und sie haben deswegen immer noch Problem. Genau fpr die Probleme die durch den Brexit entstanden sind, sollen wieder die anderen Schuld sein.
Den Briten ist wirklich nicht zu helfen. Verstehe die Schotten wieso sie nicht mit diesen Menschen in Verbindubg gebracht werden wollen und sich von GB lösen.
279
Melden
Zum Kommentar
avatar
Clandestino
13.09.2025 16:51registriert Mai 2025
Fahnenschwingen, Parolen grölen, marschieren.... ja, das können sie gut, die Rechten. Aber haben sie je die Probleme, die sie so gerne bewirtschaften, auch irgendwo auf der Welt lösen können?
3230
Melden
Zum Kommentar
