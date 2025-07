Luzern zieht als Austragungsort der Fussball-EM positive Bilanz

Mit dem Spiel Polen gegen Dänemark ist für die Stadt Luzern als Austragungsort die Fussball-EM der Frauen zu Ende gegangen. Die Verantwortlichen ziehen über die elf Tage mit total drei Matches eine positive Bilanz.

Am 2. Juli war in Luzern auf dem Europaplatz vor dem KKL die Fanzone eröffnet worden, am Samstag trafen sich dort zum letzten Mal Fussballbegeisterte. Durchschnittlich hätten sich pro Tag über 10'000 Personen in der Fanzone aufgehalten, teilten Stadt und Kanton Luzern am Sonntagmorgen mit.

Auf der Luzerner Allmend wurden drei Spiele vor ausverkauften Rängen ausgetragen. Insgesamt waren es gemäss Mitteilung 43'000 Personen. Betreut wurden sie im Stadion und in den Fanzonen unter anderem von 240 Freiwilligen.

Königlicher Besuch

Jeweils mehrere tausend Fans zogen an den Spieltagen vom Europaplatz in einem Marsch zum Stadion. Besonders hervorgehoben wurde in der Mitteilung das erste Spiel zwischen den Niederlanden und Wales. 8000 Fans feierten auf den Strassen Luzerns. Das Spiel verfolgten vor Ort auch die niederländische Königin Maxima und Prinzessin Ariane.

Bild: keystone

Die Fanmärsche der beiden weiteren Spiele, die zwischen Polen und Schweden respektive Dänemark stattfanden, hätten mit je 3000 Personen ebenfalls bleibende Eindrücke hinterlassen, hiess es in der Mitteilung. Es hätten sich auch viele Menschen in Schweizer Trikots angeschlossen.

Das Ziel, dem Frauenfussball eine Plattform zu bieten, sei gelungen, lautete die Bilanz von Projektleiterin Leevke Stutz.

Die Teams aus den Niederlanden, Wales, Dänemark und Italien logierten laut Mitteilung in der Stadt oder Region Luzern. Sie und die Turnierorganisationen hätten zusammen über 2200 Übernachtungen gebucht, teilten Stadt und Kanton Luzern mit. Dazu kämen Übernachtungen von Fussballfans, etwa auf Campingplätzen. (hkl/sda)