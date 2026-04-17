SIHF-Präsident Urs Kessler. Bild: keystone

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Schweizer Eishockeyverband erklärt Kehrtwende im Fall Fischer

Patrick Fischer ist nicht mehr Schweizer Nationaltrainer. Nachdem ihn der Verband zunächst geschützt hat, entliess er ihn doch. Verbandspräsident Urs Kessler nimmt ab 9.30 Uhr Stellung.

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Schicke uns deinen Input Was bisher geschah Das Schweizer Eishockey erlebt turbulente Tage. Während in der National League die Playoffs um den Meistertitel stattfinden (am Samstag beginnt der Final zwischen dem HC Davos und dem HC Fribourg-Gottéron), verlor Nationaltrainer Patrick Fischer seinen Job.



Am Montagabend gestand Fischer – vermeintlich aus dem Nichts –, dass er mit einem gefälschten Impfzertifikat an die Olympischen Spiele 2022 nach Peking gereist war. Auslöser für das Geständnis waren SRF-Recherchen, mit denen sich Fischer konfrontiert sah.



Der Verband, die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), stellte sich zeitgleich hinter den langjährigen Nationaltrainer. Man unterschätzte dabei den Wirbel, den diese Enthüllung verursachte und trennte sich zwei Tage später von Fischer. Nun erklärt SIHF-Präsident Urs Kessler die Kehrtwende.

Der Sturz von Patrick Fischer

Das Schweizer Eishockey erlebt turbulente Tage. Während in der National League die Playoffs um den Meistertitel stattfinden (am Samstag beginnt der Final zwischen dem HC Davos und dem HC Fribourg-Gottéron), verlor Nationaltrainer Patrick Fischer seinen Job.

Am Montagabend gestand Fischer – vermeintlich aus dem Nichts –, dass er mit einem gefälschten Impfzertifikat an die Olympischen Spiele 2022 nach Peking gereist war. Auslöser für das Geständnis waren SRF-Recherchen, mit denen sich Fischer konfrontiert sah.

Der Verband, die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), stellte sich zeitgleich hinter den langjährigen Nationaltrainer. Man unterschätzte dabei den Wirbel, den diese Enthüllung verursachte und trennte sich zwei Tage später von Fischer.

Nun erklärt SIHF-Präsident Urs Kessler die Kehrtwende, die zur Freistellung Fischers führte. Die Medienkonferenz beginnt um 9.30 Uhr. (ram)