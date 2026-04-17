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Schweizer Eishockeyverband erklärt Kehrtwende im Fall Fischer

Urs Kessler, Praesident Swiss Ice Hockey Federation spricht ueber seine Bilanz nach 100 Tagen im Amt an der Medienkonferenz der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) am Mittwoch, 3. Dezember 2025 im Hote ...
SIHF-Präsident Urs Kessler.Bild: keystone
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Schweizer Eishockeyverband erklärt Kehrtwende im Fall Fischer

Patrick Fischer ist nicht mehr Schweizer Nationaltrainer. Nachdem ihn der Verband zunächst geschützt hat, entliess er ihn doch. Verbandspräsident Urs Kessler nimmt ab 9.30 Uhr Stellung.
17.04.2026, 09:2917.04.2026, 09:29
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Das Schweizer Eishockey erlebt turbulente Tage. Während in der National League die Playoffs um den Meistertitel stattfinden (am Samstag beginnt der Final zwischen dem HC Davos und dem HC Fribourg-Gottéron), verlor Nationaltrainer Patrick Fischer seinen Job.

Am Montagabend gestand Fischer – vermeintlich aus dem Nichts –, dass er mit einem gefälschten Impfzertifikat an die Olympischen Spiele 2022 nach Peking gereist war. Auslöser für das Geständnis waren SRF-Recherchen, mit denen sich Fischer konfrontiert sah.

Der Verband, die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), stellte sich zeitgleich hinter den langjährigen Nationaltrainer. Man unterschätzte dabei den Wirbel, den diese Enthüllung verursachte und trennte sich zwei Tage später von Fischer. Nun erklärt SIHF-Präsident Urs Kessler die Kehrtwende.

Der Sturz von Patrick Fischer

Das Schweizer Eishockey erlebt turbulente Tage. Während in der National League die Playoffs um den Meistertitel stattfinden (am Samstag beginnt der Final zwischen dem HC Davos und dem HC Fribourg-Gottéron), verlor Nationaltrainer Patrick Fischer seinen Job.

Am Montagabend gestand Fischer – vermeintlich aus dem Nichts –, dass er mit einem gefälschten Impfzertifikat an die Olympischen Spiele 2022 nach Peking gereist war. Auslöser für das Geständnis waren SRF-Recherchen, mit denen sich Fischer konfrontiert sah.

Kommentar
Was viele am Skandal um Patrick Fischer falsch verstehen

Der Verband, die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), stellte sich zeitgleich hinter den langjährigen Nationaltrainer. Man unterschätzte dabei den Wirbel, den diese Enthüllung verursachte und trennte sich zwei Tage später von Fischer.

Nun erklärt SIHF-Präsident Urs Kessler die Kehrtwende, die zur Freistellung Fischers führte. Die Medienkonferenz beginnt um 9.30 Uhr. (ram)

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Was viele am Skandal um Patrick Fischer falsch verstehen
Zwei Tage nach seinem Geständnis, ein gefälschtes Corona-Zertifikat genutzt zu haben, ist Patrick Fischer nicht mehr Nationaltrainer der Schweiz. Viele seiner Unterstützer in der öffentlichen Debatte unterliegen einem Irrtum.
Patrick Fischer ist als Eishockey-Nationaltrainer der Schweiz entlassen. Dies entschied der Schweizer Verband SIHF am Mittwoch, nachdem er dem 50-Jährigen zunächst noch den Rücken gestärkt hatte. Fischer hatte sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat bestellt, um an die Olympischen Spiele 2022 in Peking zu reisen. Mit seinem Geständnis habe er Grösse gezeigt und Anerkennung verdient, schrieb der Verband erst. Die Kehrtwende kam nach der anhaltenden öffentlichen Debatte über Fischers Eignung als Nati-Trainer.
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