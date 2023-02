Dieses Mal will er wirklich aufhören – Football-Star Tom Brady tritt zurück

Auch in der aktuellen Saison, welche am 12. Februar mit dem Superbowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles endet, gehörte er zu den herausragenden Spielmachern: Der 45-jährige Brady warf die drittmeisten Passing Yards der gesamten Liga. (ram)

«Ich weiss, dass es letztes Mal ein ziemlich grosses Ding war, als ich den Rücktritt bekannt gab», sagte Brady in einer Videobotschaft. «Ich will nicht ausschweifend sein. Man kriegt nur einmal super emotionale Verabschiedungen und ich habe meine schon beim letzten Mal aufgebraucht. Vielen Dank für alles und danke an jeden einzelnen, der mich jemals unterstützt hat.»

Doch auch so lässt sich Bradys Palmarès sehen: Nachdem er die Patriots zwischen 2002 und 2019 zu sechs Triumphen im Superbowl geführt hatte, gewann er gleich in seiner ersten Saison mit den Tampa Bay Buccaneers im Februar 2021 ein siebtes Mal den NFL-Titel.

An seinen zwei Händen hätte er noch Platz für drei weitere Super-Bowl-Ringe. Doch die werden nicht dazukommen. Tom Brady, legendärer Quarterback in der National Football League und für viele der GOAT seiner Sportart, tritt zurück.

Schweizer Freiheitstrychler verging sich in Österreich an Buben – verurteilt

Iscos Brutto-Netto-Ärger und 7 weitere Deadline-Day-Pannen

Der Spanier Isco wechselt doch nicht zu Union Berlin. Möglicherweise waren der frühere Star von Real Madrid und seine Berater bei allen Verhandlungen vom Netto-Lohn ausgegangen, während der Klub von Brutto-Zahlen sprach. Isco reiht sich ein in diese Auswahl von Transfers, die am Deadline-Day platzten.

Wie es wirklich war, wissen letztlich nur die Direktbeteiligten. Aus dem Isco-Lager hiess es gegenüber spanischen Medien, man habe mit Union Berlin einen Vertrag über eineinhalb Jahre besprochen, aber schliesslich nur einen über sechs Monate erhalten. Zudem sollte der Mittelfeldspieler nicht für die Europa League gemeldet werden, was nicht in seinem Sinne war. Derweil vermutete «Sky»-Experte Torsten Mattuschka, eine Union-Legende: «Ich glaube, dass es an Brutto und Netto gescheitert ist. Weil es in Spanien glaube ich nur Netto-Verträge gibt als Fussballer. In Deutschland habe ich selbst nur Brutto-Verträge unterschrieben.»