Damar Hamlin ist wieder wach und kommunikationsfähig. Bild: keystone

NFL-Star aus Koma erwacht – als Erstes fragte Damar Hamlin: «Wer hat gewonnen?»

Drei Tage lang fürchteten die NFL und American-Football-Fans um das Leben von Damar Hamlin – nun gaben die Ärzte vorerst Entwarnung. Die Liga hat währenddessen entschieden, dass das abgebrochene Spiel zwischen Cincinnati und Buffalo nicht wiederholt wird.

Niklas Helbling Folge mir

Selbst in der NFL, in der Verletzungen fast an der Tagesordnung stehen, blieb in diesem Moment die Zeit stehen. Während des Spiels zwischen Cincinnati und Buffalo brach Damar Hamlin plötzlich zusammen. Der Verteidiger der Buffalo Bills musste reanimiert werden – sein Herz war kurz nach einem Tackle stehen geblieben. In den Momenten danach bildeten seine Teamkollegen einen Kreis um den 24-Jährigen, allen war die Angst anzusehen, sie fürchteten, ihren Mitspieler und Freund zu verlieren.

Bekundungen aus der ganzen Liga fluteten die sozialen Medien. «Ich kann nicht schlafen, weil ich so fest an meinen Bruder denke», schrieb Buffalo-Verteidiger Shaq Lawson. Tight End Dawson Knox schrieb: «Ich bete die ganze Zeit für Damar und seine Familie.» Quarterback Josh Allen bat: «Betet für unseren Bruder.» Doch nicht nur Mitspieler, sondern Teams und Spieler aus der ganzen NFL und den restlichen US-Sportarten dachten an Hamlin. Auch Fans versammelten sich vor dem Stadion der Buffalo Bills, um ihre Unterstützung zu bekunden.

Drei Tage später kann die Sportwelt aufatmen. Hamlin ist aus dem Koma erwacht und wieder kommunikationsfähig. Dies teilten die Ärzte, welche den Safety betreuen, am Donnerstag mit. Der American-Football-Profi könne zwar noch nicht sprechen, weil er weiterhin beatmet werde, doch hätte das Medizinpersonal bereits schriftlich mit ihm kommuniziert. Eine der ersten Fragen Hamlins sei gewesen: «Wer hat das Spiel gewonnen?»

Es zeigt, wie wichtig Hamlin der Sport ist. Nach dem Spiel in Cincinnati machte ein Interview aus den letzten Wochen die Runde, in dem er sagt: «Ich geniesse jeden Moment, den ich haben kann. Denn man weiss nie, wann der letzte Tag ist, an dem man so etwas erleben kann.» Der US-Amerikaner wurde 2021 in der 6. Runde gedraftet, kam in seiner ersten Saison aber kaum zum Einsatz. In diesem Jahr gehörte er dann aber zum Stammpersonal – weil Star-Safety Micah Hyde sich in der zweiten Woche schwer am Nacken verletzt hatte. Auch das ein Zeichen, wie gefährlich American Football ist. Durch den Unfall von Hamlin brandete die Diskussion um die Sicherheit der Spieler, und ob die Liga diese ausreichend schütze, erneut auf.

Ob Hamlin je wieder in der NFL spielen kann, ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu beantworten. Doch der Athlet setzt sich auch ausserhalb des Sports für die für ihn wichtigen Dinge ein. So gründete er eine Stiftung, die im Jahr 2020 eine Spendenaktion startete, um für die Kinder in seiner Community unter anderem Spielzeuge, Schulbusse und Lager zu organisieren. In dieser Woche schossen die Spenden in die Höhe. Nachdem die «Bills Mafia» – so werden die Fans der Buffalo Bills genannt – auf die Stiftung gestossen waren, spendeten Leute aus aller Welt Geld dafür. Daran beteiligten sich auch viele NFL-Teams und -Spieler wie Tom Brady und Matthew Stafford.

Als die Neuigkeit von Hamlins Erwachen aus dem Koma bekannt wurde, zeigten sich die Mitspieler erleichtert. Quarterback Allen war erneut den Tränen nah, als er über den Kollaps seines «Bruders» sprach. Doch die positiven Neuigkeiten «lindern einen grossen Teil des Schmerzes, den ich fühle». Auch Cincinnatis Wide Receiver Tee Higgins, der mit Hamlin zusammengeprallt war, bevor dieser zusammenbrach, fiel ein Stein vom Herzen: «Ich fühle mich gut, jetzt wo ich weiss, dass es ihm besser geht.» Higgins habe mit der Mutter Hamlins gesprochen. Diese habe ihm gesagt, dass sie auch an ihn denke und dass ihr Sohn okay ist.

Die Familie Hamlin zeigte sich von der ganzen Unterstützung überwältigt – auch der Spieler selbst wird sich darüber freuen, wenn er davon erfährt. Dann wird die Frage nach dem Sieger vom Spiel seiner Bills in Cincinnati auch für ihn in den Hintergrund rücken. Das Spiel hatte ohnehin keinen Sieger – die NFL gab bekannt, dass die Partie nicht nachgeholt werde. Im Falle, dass Buffalo oder Cincinnati im Playoff-Halbfinal gegen ein besser gesetztes Team spielen würden, würde diese Partie an einem neutralen Ort ausgetragen. Dies liegt daran, dass die abgesagte Partie so einen Einfluss auf den Heimvorteil der beteiligten Teams in den Playoffs hätte.

Ohnehin gibt es nur eine richtige Antwort auf die Frage von Hamlin, wer die Partie gewonnen habe. Diese gab ihm ein Arzt, kurz nachdem der 24-Jährige aus dem Koma erwacht war: «Du hast gewonnen, Damar! Du hast das Spiel des Lebens gewonnen!»