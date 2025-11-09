bedeckt
Sport
Formel 1

Formel 1: Norris kommt Titel näher – Sauber punktet in São Paulo

McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Brazilian Formula One Grand Prix at the Interlagos race track, in Sao Paulo, Sunday, Nov. 9, 2025. (AP Photo/Ettore Chiereguini) Bra ...
Lando Norris führt in der WM-Wertung nun mit 24 Punkten vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri.Bild: keystone

WM-Leader Norris siegt und kommt Titel näher – Sauber punktet dank Hülkenberg

09.11.2025, 16:5409.11.2025, 19:46

Lando Norris unterstreicht beim Gastspiel der Formel 1 in Brasilien seine Titelambitionen. Nach seinem Sieg im Sprint gewinnt der Brite im McLaren auch den Grand Prix von São Paulo und baut seine Führung in der WM-Wertung auf Teamkollege Oscar Piastri (5.) weiter aus.

Norris dominierte das Geschehen in Interlagos und fuhr von der Pole-Position vor Kimi Antonelli im Mercedes und dem aus der Boxengasse gestarteten Max Verstappen im Red Bull zu seinem siebten Sieg in dieser Saison.

Zwei WM-Punkte gab es dank dem 9. Platz von Nico Hülkenberg auch für das Team Sauber. (nih/sda)

Motorsport Standings provided by Sofascore
Motorsport Standings provided by Sofascore

WM-Leader Lando Norris startet am Sonntag beim Grossen Preis von São Paulo von der Pole Position und könnte nach dem Sieg im Sprintrennen ein perfektes Wochenende einfahren. Sein Teamkollege, der WM-Zweite Oscar Piastri, beginnt das viertletzte Rennen der Saison nur als Vierter hinter Kimi Antonelli im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari. Max Verstappen sieht seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung schwinden, nachdem er in der Qualifikation nicht über Rang 16 hinausgekommen ist. Der Red-Bull-Pilot, der bereits 39 Punkte Rückstand auf McLaren-Fahrer Norris hat, startet aus der Box. Piastri liegt neun Zähler hinter dem Briten.

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg nimmt das Rennen in Interlagos ab 18 Uhr von Startplatz 10 aus in Angriff. Besser klassiert war der Deutsche in einem Qualifying in dieser Saison noch nie. Seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto bleibt nach dem Auslassen der Qualifikation der letzte Startplatz. Die Mechaniker aus Hinwil konnten seinen Boliden nach dem Unfall im Sprintrennen nicht rechtzeitig fahrtauglich machen.

Den Grossen Preis von Brasilien kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)

