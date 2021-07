Sport

Motorsport

Formel 1: Verstappen fliegt nach Kollision mit Hamilton brutal ab



bild: screenshot f1tv

Mit 51g in die Reifenstapel – Verstappen fliegt nach Kollision mit Hamilton brutal ab

Was für ein Auftakt in den Formel-1-GP von Silverstone: Pole-Mann Max Verstappen und sein erster Verfolger Lewis Hamilton lieferten sich in der 1. Runde einen harten Fight um die Spitzenposition. Mehrfach griff Weltmeister Hamilton an, doch WM-Leader Verstappen wusste sich vorerst zu wehren.

Doch dann kam es vor der schnellen Copse-Rechtskurve plötzlich zu einer Berührung: Hamilton wähnte sich vorne und liess Verstappen zu wenig Platz, sein linkes Vorderrad berührte schliesslich den rechten Hinterreifen des Niederländers, der in hohem Tempo seitlich in die Reifenstapel krachte.

Verstappen konnte zwar schnell aus seinem Auto aussteigen, wirkte zunächst aber etwas benommen. Im Medical Center wurde der WM-Leader durchgecheckt, während sein ramponierter Bolide von der Strecke gebracht wurde. «Er ist aus eigener Kraft hineingegangen, aber er hat einen Schock und ist richtig durchgebeutelt worden. So weit, so gut zum Glück», sagte Red-Bull-Boss Helmut Marko später beim ORF über Verstappens Zustand.

Zudem bestätigte Marko, dass Verstappen mit 51g abgeflogen ist. Er musste also 51 Mal sein Körpergewicht aushalten.

bild: screenshot f1tv

bild: screenshot srf

Sofort nach Verstappens Aufprall kam das Safety Car auf die Strecke. Das Rennen wurde wenig später mit der «Roten Flagge» jedoch komplett unterbrochen und musste neu gestartet werden. «Ist Max okay», fragte Hamilton auf dem Weg in die Boxen seinen Kommandostand. «Er ist aus dem Wagen draussen», antwortete sein Renningenieur Peter Bonnington kurz und knapp.

Später versuchte sich Hamilton über Funk zu rechtfertigen: «Ich war vorne in die Kurve rein. Total neben ihm, das war meine Linie. Max hat in mich reingelenkt. Das war eine harte Berührung links vorne.» Red-Bull-Teamchef Christian Horner war natürlich anderer Meinung: «Jeder, der je auf dieser Strecke gefahren ist, weiss, dass du in Copse nicht innen dein Rad reinstecken kannst. Das war ein Riesenunfall und es war zu 100 Prozent Max' Kurve», betonte er.

🚨 Lewis Hamilton is given a 10-second penalty by the race stewards for the earlier incident with Verstappen#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/5zif0xKE27 — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Auch aus Sicht der FIA-Rennkommissäre trug Hamilton die Schuld am Zwischenfall. Sie belegten ihn mit einer 10-Sekunden-Strafe für das Verursachen einer Kollision. Trotzdem gewann der britische Weltmeister das Rennen und verkürzte den Rückstand in der WM-Wertung auf Verstappen somit auf acht Punkte. (pre)

