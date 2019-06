Sport

Formel E in den Bergen? Wenn Zürich nicht will, dann halt St.Moritz



Bild: KEYSTONE

Formel E in den Bergen? Wenn Zürich und Bern nicht wollen, dann halt St.Moritz

Einen Tag nach der Absage des Zürcher Stadtrates an ein Formel-E-Rennen 2020 in Zürich, gibt es doch eine kleine Hoffnung, dass die Rennserie auch im nächsten Jahr in der Schweiz Halt macht. St.Moritz interessiert sich für den Event, wie am Donnerstag bekannt wurde. «Wir bieten der Formel E gerne Asyl», so der Gemeindepräsident Christian Jott Jenny.

Der St.Moritzer Gemeindevorstand hat «jüngst beschlossen, eine Absichtserklärung für ein Formel-E-Rennen 2020 in St.Moritz zu geben», heisst es in einer Mitteilung. Pascal Derron, CEO und Gründer der Swiss E-Prix Operations AG, unterstützt den Standort St.Moritz. «Ein Formel-E-Rennen in St.Moritz wäre einzigartig – es gibt kein anderes Bergrennen im Kalender.»

Der Engadiner Vorstoss nur 24 Stunden nach der Zürcher Absage ist Balsam auf die Schweizer Formel-E-Wunden. Nachdem im April Genf das Interesse für ein Formel-E-Rennen 2021 signalisiert hatte, meinte Derron mit Blick auf den bevorstehenden (und nun abschlägigen) Entscheid des Zürcher Stadtrates: «Ohne das Rennen in Zürich dürften es Veranstaltungen in Bern, Genf oder anderen Schweizer Städten schwer haben.» (ram/sda)

