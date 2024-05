Funke erlitt vor Gericht gleich noch eine Niederlage. Denn es hatte nach der Publikation des erfundenen Schumacher-Interviews die Chefredaktorin Anne Hoffmann fristlos entlassen. Das Münchner Arbeitsgericht behandelte ihre Klage dagegen und kam zum Schluss, dass die Kündigung unverhältnismässig sei. Aufgrund Hoffmanns früherer Erfolge und ihrer langen Betriebszugehörigkeit von 14 Jahren hätte der Arbeitgeber prüfen müssen, ob auch andere Massnahmen als eine Kündigung in Betracht kommen, so das Gericht. (ram)

Schumachers Angehörige zogen «Die Aktuelle» wegen der Täuschung vor Gericht. Laut dem Branchenmagazin «Übermedien» verknurrte dieses den Verlag zur Zahlung von Schmerzensgeld in der Höhe von 200'000 Euro. Wie das Portal «DWDL» berichtet, handelt es sich dabei um eine deutlich höhere Summe, als jene, die für ähnliche Vergehen in der Vergangenheit bezahlt werden mussten.

Künstliche Intelligenz (KI) wird in vielen Bereichen der Arbeitswelt als Revolution betrachtet. Medienunternehmen sind keine Ausnahme: Wie andernorts wird versucht, Arbeit an Computer abzugeben.

Die Aufräumarbeiten im Saarland und in Rheinland-Pfalz sind im vollen Gange. Am Pfingstwochenende haben Unwetter eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Der Dauerregen hat zu Überflutungen und Erdrutschen, überschwemmten Strassen und Kellern geführt. Noch ist die Höhe der Schäden unklar. Zuletzt haben Regenmassen in der bayrischen Oberpfalz und in Oberfranken Strassen und Keller geflutet, es gab zahlreiche Polizei- und Feuerwehreinsätze.