Bild: keystone

Töff-Superstar Valentino Rossi – kein GP nach positivem Corona-Test

Valentino Rossi verpasst den ersten GP in Aragon. Nacheinem positiven Corona-Test muss sich der 41-jährige Italiener in Quarantäne begeben.

Wer positiv auf das Coronoa-Virus getestet wird, darf das Fahrerlager nicht mehr betreten. Jetzt hat es mit dem neunfachen Weltmeister Valentino Rossi erstmals einen Fahrer der «Königsklasse» MotoGP erwischt.

Das bedeutet: Der 115-fache GP-Sieger kann am Wochenende beim GP von Aragon nicht fahren. Bisher war in der «Bubble» des Fahrerlagers erst ein Fahrer positiv getestet worden: Moto2-Titelanwärter Jorge Martin. Er musste deshalb auf die beiden Rennen in Misano verzichten – und das hat ihn wohl den WM-Titel gekostet.

Valentino Rossi hatte sich nach dem GP von Frankreich am letzten Wochenende nicht wohl gefühlt und hatte den Arzt aufgesucht. Er teilt offiziell mit: «Der schnelle PCR-Test war negativ, genauso wie der Test am Dienstag. Aber der zweite, dessen Ergebnis ich heute Donnerstag um 16 Uhr bekommen habe, war leider positiv».

Und weiter: «Ich bin so enttäuscht, dass ich das Rennen in Aragón verpassen werde. Ich möchte gerne optimistisch und zuversichtlich sein, aber ich erwarte, dass auch der zweite GP in Aragón für mich ein ‹No-Go› sein wird. Ich bin traurig und wütend, weil ich mein Bestes getan habe, um das Protokoll zu respektieren. Und auch wenn mein Test vom Dienstag negativ war, habe ich mich seit meiner Ankunft aus Le Mans in Aragón selbst isoliert. Wie auch immer, so ist es nun mal. Ich kann nichts machen, um die Situation zu verändern. Ich werde mich nun an den ärztlichen Rat halten und ich hoffe, dass ich mich bald besser fühle.»

Nach drei Rennstürzen hintereinander ist dieser Ausschluss vom Renngeschehen ein weiterer Rückschlag für den Ehrendoktor der Kommunikation. Noch ist offen, ob er auch das zweite Rennen in Aragon am übernächsten Wochenende auslassen muss. Wen Yamaha als Ersatzfahrer engagiert ist noch offen. Kandidat Nummer 1 ist Testpilot Jorge Lorenzo.

Die WM ist für Valentino Rossi so oder so gelaufen: er liegt mit 57 Punkten Rückstand auf WM-Leader Fabio Quartararo lediglich auf Platz 13 des WM-Klassements.

