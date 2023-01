Ken Block ist tot: Der YouTube-Star starb bei einem Schneemobil-Unfall

Ken Block wurde nur 55-jährig. bild: getty.com

YouTube-Star Ken Block bei Schneemobil-Unfall getötet

Der amerikanische Rallye-Pilot, Extremsportler und YouTube-Star Ken Block ist tot. Er starb am Montag bei einem Schneemobil-Unfall in den Bergen von Park City, Utah. Laut dem Büro des Sheriffs von Wasatch County überschlug sich der 55-Jährige mit seinem Gefährt, als er einen steilen Abhang hinauffahren wollte. Das Schneemobil landete dabei auf dem Fahrer und begrub ihn unter sich. Freunde eilten Block zwar zu Hilfe, die herbeigerufene Ambulanz konnte jedoch nur noch den Tod des Internetphänomens feststellen.

Blocks Werdegang als YouTube-Sensation begann in den 90er-Jahren. Damals gründete er zusammen mit Damon Way die Marke DC Shoes, die sich vorwiegend auf Schuhe für Skater spezialisierte.

Einem grösseren Publikum wurde Ken Block ab 2008 mit seinen jährlich erschienenen Gymkhana-Videos bekannt. Die aufwendig produzierten Videos, in denen Block in Rallye-Fahrzeugen haarscharf um Hindernisse driftete, wurden laut eigenen Angaben auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen über eine Milliarde Mal aufgerufen.

Ken Blocks erstes Gymkhana-Video Video: YouTube/KenBlockRacing

Für den fünften und erfolgreichsten Teil der Serie wurden diverse Strassenabschnitte von San Francisco gesperrt. Sein letztes Gymkhana-Video, in dem er zum ersten Mal ein Elektroauto steuert, veröffentlichte Ken Block vor einem halben Jahr.

Neben den Marketing-Stunts für seine Schuhmarke fuhr Ken Block in verschiedenen professionellen Rallye-Meisterschaften mit. Als herausragende Ergebnisse können dabei seine drei zweiten Plätze in der mittlerweile eingestellten amerikanischen Rallye-Meisterschaften herausgestrichen werden. Auch an den Rallye-Weltmeisterschaften nahm er achtmal teil. Dies jedoch ohne nennenswerte Resultate abzuliefern.

Ken Block hinterlässt eine Frau und drei Kinder.

(tog)