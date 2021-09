Zverev scheitert im US-Open-Halbfinal nach Fünfsatz-Krimi an Djokovic

Novak Djokovic fehlt noch ein Sieg zum Grand Slam. Die Weltnummer 1 bezwingt am US Open in New York im Halbfinal den Deutschen Alexander Zverev in gut dreieinhalb Stunden 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Knapp drei Stunden lang boten sich die beiden im Arthur Ashe Stadion ein ausgeglichenes Duell, ehe Djokovic zu Beginn des fünften Satzes mit zwei Breaks die Vorentscheidung herbeiführte. Zverevs Aufschlag funktionierte nicht mehr wie gewünscht, wobei Djokovic zum 4:0 auch ein herausragendes Return-Game zeigte.

Zum Abschluss der Partie gelang dem Serben noch einmal ein Break, womit er sich für die Niederlage im Halbfinal an den Olympischen Spielen in Tokio revanchierte. Damals hatte Zverev …