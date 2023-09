Die Formel 1 bleibt eine One-Man-Show: Max Verstappen siegt auch in Monza. Bild: keystone

Historischer 10. Sieg in Folge für Verstappen +++ Bottas punktet

Max Verstappen dominiert auch in Monza. Der Weltmeister im Red Bull gewinnt wie im Vorjahr den Grand Prix von Italien und schafft als erster Formel-1-Fahrer zehn Siege in Folge.

Im Qualifying am Samstag hatte sich Verstappen im Kampf um die Pole-Position Carlos Sainz im Ferrari um 13 Tausendstel geschlagen geben müssen. Im Rennen war der Niederländer wie erwartet wieder klar der Stärkste.

Verstappen übernahm nach einem knappen Drittel der Distanz die Führung, die er lediglich für kurze Zeit im Zuge der Reifenwechsel abgab. Nach den Zwischenhalten aller Fahrer hatte Verstappen wieder freie Fahrt – und zog fortan ungefährdet seine Kreise. Sergio Perez machte den Doppelerfolg für das Team Red Bull perfekt. Sainz wurde Dritter.

Verstappen vervollständigte das Dutzend an Saisonsiegen voll, zehn davon zuletzt ohne Unterbruch, womit er sich in dieser Statistik zum alleinigen Rekordhalter machte. Auf neun erste Plätze in einer Saison hatte es auch der Deutsche Sebastian Vettel vor zehn Jahren, ebenfalls in Diensten des Teams Red Bull, gebracht.

Verstappen tat mit Sieg Nummer 47 in der Formel 1 den nächsten Schritt zur vorzeitigen erfolgreichen Titelverteidigung. Der Vorsprung von 145 Punkten in der Gesamtwertung ist Zeichen genug, dass sich der Dominator der Szene schon bald dreifacher Weltmeister nennen kann.

Der Finne Valtteri Bottas wurde im einen Auto des Teams Alfa Romeo Zehnter und sorgte für den ersten Punktgewinn des Zürcher Rennstalls nach zuletzt fünf Grands Prix ohne zählbares Ergebnis. Der Chinese Zhou Guanyu wurde Vierzehnter. (abu/sda)