klar13°
DE | FR
burger
Sport
National League

National League: Servette schlägt Fribourg knapp

Les joueurs donc le PostFinance Top Scorer Sakari Manninen (GSHC) laissent eclater sa joie avec ces coequipiers, lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Geneve ...
Servette gewinnt gegen Fribourg und zeigt eine starke Reaktion.Bild: keystone

Starke Reaktion nach der 0:11-Schmach: Servette zittert sich gegen Fribourg zum Sieg

18.09.2025, 18:4518.09.2025, 22:44

Genève-Servette rehabilitiert sich im einzigen Spiel der National League vom Donnerstag für die Kanterniederlage gegen Lausanne. Die Genfer bezwingen Fribourg-Gottéron mit 3:2.

Diesmal fiel Servette nach einem frühen Rückstand nicht auseinander. Im Gegenteil, dank eines starken Schlussdrittels verdiente man sich den dritten Sieg im dritten Heimspiel. Simon Le Coultre und Vincent Praplan trafen mit ihrem jeweils ersten Saisontor vom 1:1 zum 3:1 und sicherten so den vor allem für die Moral wichtigen Sieg.

Mit dem zweiten Freiburger Powerplaytor des Abends sorgte Attilio Biasca noch für spannende letzte viereinhalb Minuten und die Heimfans mussten nochmals zittern. Die Wende gelang den Gästen aber trotz finaler Druckphase nicht mehr.

Maximilian Streule (HCFG), gauche, lutte pour le puck avec Dave Sutter (GSHC), centre, devant le gardien Robert Mayer (GSHC), droite, lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de Nationa ...
Die Genfer zeigten gegen Fribourg ein anderes Gesicht als vor zwei Tagen in Lausanne.Bild: keystone

Das Team von Cheftrainer Yorick Treille war von Anfang an gewillt, die 0:11-Schmach vom Dienstag in Lausanne vergessen zu machen. Im ersten Drittel fehlte noch die Effizienz. Ein bärenstarker Loïc Galley im Freiburger Tor und ein Powerplay-Treffer von Christoph Bertschy sorgten für einen 0:1-Rückstand.

Gleich zu Beginn des mittleren Abschnitts beendete der Tscheche Jan Rutta die Genfer Torflaute mit einem satten Schuss in die nahe Ecke.

«Habe ich als Achtjähriger letztmals erlebt»: Die Stimmen nach dem historischen «Stängeli»

Genève-Servette - Fribourg-Gottéron 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
5217 Zuschauer. - SR Tscherrig/Piechaczek (GER), Duc/Steenstra (CAN).
Tore: 16. Bertschy (Schmid, Johnson/Powerplaytor) 0:1. 22. Rutta (Praplan) 1:1. 51. Le Coultre (Puljujärvi, Sutter) 2:1. 54. Praplan (Vesey, Jooris) 3:1. 56. Biasca (Bertschy, Rathgeb/Powerplaytor) 3:2.
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.
PostFinance-Topskorer: Manninen; Sörensen.
Genève-Servette: Mayer; Saarijärvi, Le Coultre; Rutta, Chanton; Karrer, Berni; Sutter, Ignatavicius; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Praplan, Jooris, Vesey; Miranda, Verboon, Hischier; Bozon, Pouliot, Noah Rod.
Fribourg-Gottéron: Galley; Kapla, Johnson; Streule, Seiler; Rathgeb, Jecker; Wülser; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Borgström; Sörensen, Wallmark, Marchon; Nicolet, Walser, Dorthe; Gerber.
Bemerkungen: Genève-Servette ohne Richard (verletzt), Akeson und Beck (beide überzählige Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Glauser (verletzt) und Nemeth (krank). Fribourg-Gottéron ab 57:33 ohne Torhüter. (riz/sda)

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Picdump 157 – und es wurde Memes!
Meistgeteilt
1
Teil von Drohne in Lettland entdeckt ++ Putin: 700.000 Soldaten in der Ukraine
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Trumps Helikopter muss notlanden +++ Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
4
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
5
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
«Habe ich als Achtjähriger letztmals erlebt»: Die Stimmen nach dem historischen «Stängeli»
Lausanne gewinnt in einem historischen Derby mit 11:0 gegen Genf-Servette. Nach dem ersten «Stängeli» seit über dreieinhalb Jahren in der National League sind die Gemütslagen natürlich auf beiden Seiten unterschiedlich.
So etwas gibt es nicht alle Tage in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga. Lausanne lässt Genf-Servette im Léman-Derby keine Chance und gewinnt gleich mit 11:0 gegen den grossen Rivalen. Zuletzt gab es im Januar 2022 ein «Stängeli», als Zug mit dem gleichen Resultat gegen Ajoie siegte.
Zur Story