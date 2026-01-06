Zhang Ziyu überragt ihre Gegnerinnen, wie hier an den Asienmeisterschaften im letzten Sommer. Bild: www.imago-images.de

Sie ist wohl die grösste Frau der Welt (2,26 m) – und gab nun ihr Profidebüt

Vor anderthalb Jahren wurde die Basketball-Welt erstmals auf Zhang Ziyu aufmerksam. Bei der U18-Asienmeisterschaft dominierte die damals 17-jährige 2,20-Meter-Frau die Konkurrenz und führte China so zu Platz 2 – für ihre Leistungen wurde sie als wertvollste Spielerin (MVP) des Turniers ausgezeichnet. Nun hat Zhang ihr Profidebüt gegeben.

Mittlerweile ist die Chinesin 18 Jahre alt und mit angeblich 2,26 m deutlich grösser als die offiziell grösste Frau der Welt: Die Türkin Rumeysa Gelgi misst 2,15 m. Zhang spielt für Shandong und kam am Sonntag zu ihrem ersten Einsatz in der WCBA. Beim 106:93-Sieg gegen Hebei erzielte sie als Ersatzspielerin in zwölf Minuten zwölf Punkte. Sechs ihrer neun Würfe sowie drei von vier Freiwürfen brachte die Centerin im Korb unter, dazu schnappte sie sich sechs Rebounds. Die kleineren Gegnerinnen hatten grosse Probleme, sie zu verteidigen.

Ihr Trainer Hou Bing lobte nach dem Spiel gemäss «Xinhua Net»: «Zhang passt sich schnell an und hatte ein solides Debüt.» Sie brauche aber noch Zeit, um sich an die Intensität der Liga anzupassen und mit dem Team eine Chemie aufzubauen.

Zhang spielte auch schon für Chinas Nationalteam. Bei der Asienmeisterschaft im Sommer trug sie auf dem Weg zu Platz 3 im Schnitt 15,6 Punkte und 5,6 Rebounds bei. Für die Vorbereitung zur WM-Qualifikation im März wurde sie nun aber nicht nominiert. Nationaltrainer Gong Luming sagte dazu: «Vielversprechende junge Spielerinnen wie Zhang Ziyu werden in der WCBA auf die Probe gestellt, können sich verbessern und Erfahrungen sammeln, um einen besseren Beitrag zum chinesischen Basketball zu leisten.»

Mit ihrer Statur dürfte sie in Zukunft ein wichtiger Faktor für Chinas Basketballerinnen sein. Die Grösse hat sie von ihren Eltern, die selbst Basketball gespielt haben. Zhang Ziyu ist aber längst grösser als ihr Vater (2,13 m) und ihre Mutter (1,98 m). Womöglich wird auch die WNBA – die nordamerikanische Basketballliga für Frauen – zum Thema für die 18-Jährige, im Jahr 2027 dürfte sie sich für den Draft anmelden.

Dort spielte noch nie eine so grosse Spielerin. Und selbst in der NBA wäre Zhang aktuell gemeinsam mit Phänomen Victor Wembanyama die Grösste. Zu den grössten NBA-Stars der Geschichte – Gheorghe Muresan und Manute Bol – fehlen ihr aber noch fünf Zentimeter. (nih)