Olivier Rioux (2,36 m) bricht Rekord im College-Basketball

NCAA, College League, USA Basketball: North Florida at Florida Nov 6, 2025 Gainesville, Florida, USA North Florida Ospreys guard Dante Oliver 5 and North Florida Ospreys forward Nestor Dyachok 24 atte ...
Selbst für einen Basketballer ist Olivier Rioux mit 2,36 m riesig.Bild: www.imago-images.de

Der grösste Teenager der Welt schreibt Basketball-Geschichte

19.12.2025, 19:0219.12.2025, 19:02
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Mit einer Grösse von 2,36 m gilt Olivier Rioux als grösster Teenager der Welt. Schon mit zwölf Jahren war der Kanadier 2,13 m gross, zwei Jahre später mass er bereits 2,26 m. Da ist klar, welchen Sport sich Rioux ausgesucht hat: Basketball. Seit letztem Jahr ist er Teil des College-Teams der Florida Gators, wobei er in seiner ersten Saison nicht eingesetzt wurde. Nun schrieb er aber gleich doppelt Geschichte.

Erst wurde Rioux mit seinem Einsatz in den Schlussminuten bei einem deutlichen Sieg Anfang November zum grössten Spieler im College-Basketball der Geschichte. Und in der Nacht auf Donnerstag erzielte er dann seinen ersten Korb – womit er selbsterklärend ebenfalls der Grösste ist, dem dies je gelang. Wenig überraschend war es ein Dunk. Den Ring in einer Höhe von 3,05 m erreicht Rioux im Stehen.

Mit seinem Premierenkorb versetzte Rioux seine Teamkollegen sowie die Fans in Ekstase. Die Fans fordern den Basketball-Riesen regelmässig mit «Wir wollen Ollie»-Rufen, Mitspieler Xavian Lee sagte später über die Reaktion auf Rioux' Dunk: «Wir sind einfach durchgedreht.» Trainer Todd Golden bezeichnete den Moment als «ziemlich speziell» und schwärmte: «Sein Laufweg, seine Reichweite in die Höhe – wow!»

Betrug im Sport – 11 der grössten Skandale der Geschichte

Bisher ist Rioux bei den Gators, dem amtierenden Champion im College-Basketball, nur ein Ergänzungsspieler, der bei deutlichen Führungen in den Schlussminuten aufs Feld kommt. Er kam in drei von zehn Spielen jeweils zwei Minuten lang zum Einsatz, insgesamt kommt er nun auf drei Zähler – zuvor hatte er lediglich einen Freiwurf erzielt.

Einen klaren Pfad in die NBA gibt es für Rioux nicht. Im Scouting-Bericht von nbadraftroom.com wird gelobt, dass er die Zone rund um den Korb an beiden Enden des Felds kontrollieren kann, stark ist und über einen guten Touch verfügt. Gleichzeitig sei er jedoch sehr langsam und nicht besonders athletisch. Rioux wiege mindestens 136 Kilogramm, heisst es. Ob er mit der Geschwindigkeit in der NBA mithalten kann, ist unklar. Einfach gross zu sein, reicht im modernen Basketball nicht mehr.

Florida&#039;s Olivier Rioux (32) is interviewed in the locker room during media day at the Final Four of the NCAA college basketball tournament, Thursday, April 3, 2025, in San Antonio. (AP Photo/Eri ...
Im Vergleich zu Normalsterblichen wirkt Rioux' Grösse noch beeindruckender.Bild: keystone

Dennoch sehen ihn die Experten als möglichen Zweitrundenpick im Draft. Rioux dürfte sich aber vorerst am College weiterentwickeln wollen.

Sollte er irgendwann tatsächlich in einem NBA-Spiel eingesetzt werden, wäre er der grösste Profi in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt. Bisher tragen diesen Titel Gheorghe Muresan und Manute Bol mit 2,31 m.

Aktuell ist Victor Wembanyama mit 2,24 m der Grösste, wobei es Gerüchte gibt, dass er mehrere Zentimeter grösser ist, als offiziell angegeben. Gegen Rioux und damit einen deutlich grösseren Gegner zu spielen, wäre aber wohl selbst für «Wemby» eine neue Erfahrung.

